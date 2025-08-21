У него неколкократно са намерени и иззети забранени вещества и вещи, каза правосъдният министър

Нов скандален случай с Георги Семерджиев, осъден за катастрофата на столичния булевард "Черни връх". След поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети той е преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол. Мярката не е постоянна, допълва bTV.

Случаят коментира и правосъдният министър. "Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка - принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", каза министър Георги Георгиев.

През май тази година Върховният касационен съд постанови окончателна присъда от 20 години "лишаване от свобода" за бившия футболист Георги Семерджиев, който отне живота на две млади жени при катастрофа на столичния бул. "Черни връх". 26-годишната студентка Христина Дилева и 22-годишната Хариет Стефанович загинаха на 5 юли 2022 г., когато 35-годишният тогава Георги Семерджиев, седнал зад волана на луксозен джип "Ауди", помете такси на кръстовището на бул. "Черни връх" и ул. "Свети Наум" в София с висока скорост, след което се блъсна в асансьора на метростанция "Европейски съюз". От силния удар колата се разцепи на две и едната половина удари смъртоносно двете млади жени, които по това време са се движили по тротоара.

Разследването установи, че Семерджиев е минал на червен светофар с драстично превишена скорост от 166 км/ч при ограничение от 50 км/ч, бил е под влияние на амфетамин и метаамфетамин, книжката му е била отнета и карал с фалшиво свидетелство и подменени номера на колата.

В края на април 2023 г. Софийският градски съд призна за виновен Семерджиев и го осъди на 20 години затвор при първоначално строг режим. Присъдата обаче бе обжалвана и в края на септември с.г. Софийският апелативен съд даде ход на процеса.

На 22 април 2024 г. апелативните магистрати решиха - 20 г. затвор за бившия футболист и на втора инстанция. Защитата му отново обжалва. Така през септември м.г. процесът стигна до Върховния касационен съд, а Семерджиев поиска по-лека присъда от върховните магистрати или връщане на делото на втора инстанция.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Все още обаче се очаква краят на процеса срещу бившата полицайка Симона Радева от столичното Първо РПУ. Тя е обвинена за това, че на 05.07.2022 г., в София, в качеството си на младши инспектор-полицай в група "Охрана на обществения ред" на сектор "Охранителна полиция" към 01 РУ-СДВР, е спомогнала Георги Семерджиев, за да бъде осуетено наказателно преследване срещу него. Според обвинението бившата вече служителка на МВР е осигурила метална стълба, с която Семерджиев се изкачил до терасата на жилището си в София след катастрофата, влязъл вътре и се е укрил.

През юни тази година той заведе граждански иск срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието. Сумата, която Семерджиев претендира, е 200 000 лева - за претърпени неимуществени вреди, свързани с условията на задържане.

Причината за иска е изолацията, наложена му в наказателна килия през 2023 г., определена от него и защитата му като незаконосъобразна. Мярката - "настаняване в постоянно заключено помещение без участие в колективни дейности" - е била отменена от Софийския районен съд, но по-късно издадена отново от ръководството на затвора. И двете заповеди са обжалвани и признати за незаконосъобразни от съда.

Семерджиев твърди, че е бил държан в изолация близо 11 месеца, което му е причинило сериозни емоционални и психически страдания. В исковата молба се посочват симптоми на стрес, потиснатост и личностни промени в резултат от изолацията. По делото са разпитани и свидетели, включително друг задържан, който е споделил, че Семерджиев е бил "в карцер" и е демонстрирал видими признаци на тревожност при разговори по темата.

