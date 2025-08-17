2767

Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.

Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център "Българика" и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 10 български домакинства, предаде NOVA.

Storm damage in MT Prospect IL from just this evening! pic.twitter.com/ZIJmgCjEjV — MsRoula (@Ms_Roula) August 17, 2025

Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, а около 70 000 души в северните предградия останаха без ток.

A severe thunderstorm with strong winds tore the roof off a four-story apartment building in Mount Prospect tonight. Video from the Citizen app shows the back side of the building with extensive damage and debris all over the ground.



FULL STORY: https://t.co/nRl4kSvsWt pic.twitter.com/ZhrRoG0HFj — WGN TV News (@WGNNews) August 17, 2025

Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.

Междувременно американският Национален център за ураганите (НЦУ) съобщи, че ураганът "Ерин" - първият в Атлантическия океан за сезона, се е засилил до катастрофалната пета степен по скалата на Сафир-Симпсън.

Бурята се намира на около 285 км североизточно от столицата на Пуерто Рико - Сан Хуан, придружена от постоянни ветрове с максимална скорост от 260 км/ч., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според прогнозите на Центъра "Ерин" ще се насочи на запад-северозапад тази нощ и ще забави движението си, след което ще се придвижи на север в началото на следващата седмица. Очаква се в понеделник той бавно да започне да отслабва. По-рано Центърът по ураганите прогнозира, че "Ерин" ще се засили през следващата седмица. Очаква се окото (центърът - бел. ред.) на урагана да премине край северните Подветрени острови, Вирджинските острови и Пуерто Рико в неделя и да се премести на изток от островите Търкс и Кайкос и югоизточните Бахами в нощта срещу понеделник.

Вълните, предизвикани от "Ерин", ще засегнат части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико, Испаньола и островите Търкс и Кайкос през уикенда, съобщи НЦУ. Вълните ще стигнат до Бахамите, Бермудските острови и източното крайбрежие на САЩ в началото на следващата седмица.

"Ерин" породи опасения и от горски пожари, в случай че причинени от човека искри запалят изсъхналата растителност, а бурните сухи ветрове разпалят пламъците.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.