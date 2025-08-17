Буря с пориви на вятъра от 100 км/ч отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ
Около 70 000 души в северните предградия останаха без ток
Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.
Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център "Българика" и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 10 български домакинства, предаде NOVA.
Storm damage in MT Prospect IL from just this evening! pic.twitter.com/ZIJmgCjEjV— MsRoula (@Ms_Roula) August 17, 2025
Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, а около 70 000 души в северните предградия останаха без ток.
A severe thunderstorm with strong winds tore the roof off a four-story apartment building in Mount Prospect tonight. Video from the Citizen app shows the back side of the building with extensive damage and debris all over the ground.— WGN TV News (@WGNNews) August 17, 2025
FULL STORY: https://t.co/nRl4kSvsWt pic.twitter.com/ZhrRoG0HFj
Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.
Междувременно американският Национален център за ураганите (НЦУ) съобщи, че ураганът "Ерин" - първият в Атлантическия океан за сезона, се е засилил до катастрофалната пета степен по скалата на Сафир-Симпсън.
Бурята се намира на около 285 км североизточно от столицата на Пуерто Рико - Сан Хуан, придружена от постоянни ветрове с максимална скорост от 260 км/ч., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според прогнозите на Центъра "Ерин" ще се насочи на запад-северозапад тази нощ и ще забави движението си, след което ще се придвижи на север в началото на следващата седмица. Очаква се в понеделник той бавно да започне да отслабва. По-рано Центърът по ураганите прогнозира, че "Ерин" ще се засили през следващата седмица. Очаква се окото (центърът - бел. ред.) на урагана да премине край северните Подветрени острови, Вирджинските острови и Пуерто Рико в неделя и да се премести на изток от островите Търкс и Кайкос и югоизточните Бахами в нощта срещу понеделник.
Вълните, предизвикани от "Ерин", ще засегнат части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико, Испаньола и островите Търкс и Кайкос през уикенда, съобщи НЦУ. Вълните ще стигнат до Бахамите, Бермудските острови и източното крайбрежие на САЩ в началото на следващата седмица.
"Ерин" породи опасения и от горски пожари, в случай че причинени от човека искри запалят изсъхналата растителност, а бурните сухи ветрове разпалят пламъците.