Етел Катърхам, последната жива представителка на едуардианската епоха и най-възрастният жив човек в света, празнува 116-ия си рожден ден днес, съобщава в. "Гардиън".

Тя е родена на 21 август 1909 г. в Шиптън Белинджър, Хемпшир, по времето, когато министър-председател на Великобритания е Хърбърт Аскуит, Биатрикс Потър току-що е публикувала "Приказката за зайчетата Флопси", а една от най-продаваните песни е "Shine on Harvest Moon".

Катърхам е последният жив поданик на крал Едуард VII, който умира на 6 май 1910 г. Родена е пет години преди началото на Първата световна война и е седмото от осем деца в семейството

Американският писател Самюъл Хайнс описва едуардианската епоха като "спокойно време, когато жените носеха ефектни шапки и нямаха право да гласуват, богатите не се срамуваха да живеят показно, а британското знаме никога не залязваше".

Катърхам става най-възрастният жив човек в света през април, след смъртта на сестра Ина Канабаро Лукас, бразилска монахиня, която също беше на 116 години.

Етел не е единственият човек в семейството й, който е живял дълъг живот - сестра й Гладис Бабилас. 9 март 2002 г.) също е живял впечатляващо време, като е навършило 104 години и 78 дни, отбелазва "Гинес".

Столетницата Етел е имала вълнуващ живот. Тя живее в Индия, когато е на 18 и започва работа като бавачка с британско семейство, след като решава, че иска да потърси някакво приключение. Сама се качва на кораб през 1927 г. за триседмично пътуване, което я отвежда към новия й живот в Индия.

Етел се запознава с бъдещия си съпруг на вечеря няколко години по-късно през 1931 г. Майор Норман Катърхам служи в британската армия по това време, издигайки до подполковник в Кралския армейски платен корпус. Двамата се женят през 1933 г. в катедралата в Солсбъри, която е специално място за тях, тъй като Норман е бил хорист там в по-младите си дни. Постът на Норман в Хонконг премества Етел отново в чужбина. Тя създава детска ясла там както за местни, така и за британски деца. След като се установяват отново в Съри, двойката се сдобива с две дъщери - Джем и Ан. Етел за съжаление губи любимия си Норман през 1976 г. и също така за съжаление надживява и двете си деца. Джем почива в началото на 2000 г., а Ан губи живота си от рак през февруари 2020 г. на 82-годишна възраст, пише "Гинес".

През 2020 г. тя споделя пред BBC: "Приемам всичко с лекота - и възходите, и спадовете". Казва още: "Слушам и правя това, което ми харесва." и съветва: Имайте позитивна психическа нагласа и имайте всичко в умерени количества.

Етел Катърхам ще отбележи 116-ия си рождения ден днес в дома за възрастни хора в Лайтутър, Съри, където живее, като ще прекара деня спокойно, в компанията на семейството си, съобщава "Гардиън".

Етел със сигурност ще празнува днес с трите си внучки, петима правнуци и други близки.

"Етел и семейството ѝ са изключително благодарни за всички добри думи и проявен интерес по случай 116-ия ѝ рожден ден. Етел отново е избрала да не дава интервюта, предпочитайки да прекара деня спокойно със семейството си, така както тя го чувства. Възможно е единствено да направи изключение за краля, което е напълно разбираемо. Благодарим още веднъж за добрите пожелания на този специален ден", каза говорител на дома за възрастни хора.

Миналата година крал Чарлз ѝ изпрати поздравителна картичка по случай 115-ия ѝ рожден ден.

Според "Гинес", титлата за най-възрастен човек в историята се държи от Жана Калман - французойка, която живее 122 години и 164 дни.

