Премиерът Бенямин Нетаняху днес обяви, че Израел ще започне незабавни преговори за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на почти двугодишната война при условия, приемливи за Израел, предаде Ройтерс.

Пред войници, служещи в Газа, Нетаняху заяви, че се среща с командири, за да бъдат одобрени планове за превземане на град Газа и разгромяването на "Хамас".

Израелската армия започна операция "Колесниците на Гедеон II" в Газа
"В същото време дадох указания да започнат незабавни преговори за освобождаването на всички наши заложници и край на войната при условия, приемливи за Израел", каза той.

И добави: "Намираме се във фазата на вземане на решения.", цитира го БТА.

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес, след като преди ден даде старта на операцията "Колесниците на Гидеон II".

Само преди ден военните мобилизираха 60 000 резервисти, което беше знак, че правителството продължава с плана си въпреки международните критики.

Мобилизирането на десетки хиляди резервисти вероятно ще отнеме седмици, което ще даде време на посредниците да се опитат да преодолеят различията по новото предложение за временно прекратяване на огъня, което "Хамас" е приела, но на което израелското правителство все още не е реагирало официално.

Предложението призовава за 60-дневно примирие и освобождаването на 10 живи заложници, държани в Газа от бойци на "Хамас", и на 18 тела.

В замяна Израел ще освободи около 200 дългогодишни палестински затворници, държани от Израел.

Израелското правителство заяви, че всичките останали 50 заложници, държани от "Хамас" в Газа, трябва да бъдат освободени незабавно.

