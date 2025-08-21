От съда за смъртта на 8-годишния Иван: Прокъсани колани на парашута и изхвърлена рейка в морето
Капитанът на лодката Христо Раев беше пуснат под гаранция в размер на 5000 лева, а другите двама обвиняеми останаха за постоянно в ареста
Обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван Делинов при трагичния инцидент с парасейлинг в Несебър Петко Стефанов и Камен Тенев остават в ареста, а третият - капитанът на лодката Христо Раев, беше пуснат под гаранция в размер на 5000 лева, макар че в съдебната зала и тримата изразиха съжаление и поискаха по-леки мерки.
По време на заседанието на Окръжния съд в Бургас стана ясно, че водният атракцион е с неизвестен управител, тъй като Стефанов, е всъщност касиер, инструктор за парасейлинга също нямало. От доказателствените материали има данни, че коланите за парашута са били в окаяно състояние още преди майката и детето да бъдат качени, а също така, че Тенев е свалил рейката от коланите и я е изхвърлил в морето, като водолази все още търсят устройствата. Стефанов пък скрил в колата си документи с неустановено до момента съдържание.
Тримата са с еднакви обвинения за причиняване на смърт по немарливост.
"Съжалявам много", заяви пред съда Тенев, цитиран от "Флагман". Неговият адвокат поиска той да бъде пуснат срещу "подписка".
Христо Раев, баща на две деца, също поднесе дълбоки съболезнования и поиска гаранция или подписка. "За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малка нередност, нямаше да ги допусна. Съжалявам!", каза Стефанов, като също настоя за най-леката мярка.
Прокурор Сузана Койнова беше категорична, че става въпрос за високорискова дейност, при която е липсвал всякакъв контрол и дисциплина. Според нея събраните доказателства сочат, че тримата са отговорни за смъртта на детето. Като нови доказателства по делото бяха представени видеозаписи от лаптоп, на които се виждат майката и детето със зелени светлоотразителни жилетки и самото падане на момчето.
Прокуратурата смята, че съществува реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. В хода на заседанието стана ясно, че атракционът, опериран от фирма "Венис Марина" ЕООД, е бил без установен управител и без инструктор.
Адвокат Ваня Радиева, защитник на Раев, допусна, че инцидентът може да е косвено причинен от зарята по случай празника на Несебър на 15 август, три дни преди трагедията. По думите ѝ на сутринта след зарята лодката е била покрита със сажди.
"Двата колана са се скъсали по едно и също време. Изказаха се съмнения, че може да конкурентна фирма нещо да е направила на коланите. Това тепърва ще се разследва", каза Радиева, намеквайки за възможен саботаж.
"На снимките, показани днес, се вижда, че преди да се издигнат майката и детето, двата колана с в окаяно състояние - видимо пред скъсване. Тенев е поставил коланите и няма как да не е забелязал как изглеждат, защото за това не е нужно специално познание. С тези си действия може би е допринесъл за инцидента. По отношение на обвиняемия Стефанов - макар да е назначен като касиер, той е фактическия отговорник на базата. Негова отговорност е било да се грижи за сигурността, включително и безопасността при ползването. Нищо от това не е изпълнено. Не е забелязал и състоянието на катарамите.
По отношение на Радев - капитанът на лодката, няма данни той да е поставял коланите, въпреки възможността да е бил запознат с тяхното състояние. Нарушаването на правилата за безопасност обаче е довела до нелепата смърт на дете. Износването на коланите е било толкова видимо, че сте разчитали на случайността нещо да не се случи", каза съдията преди да се произнесе, предава още "Флагман".
Преди два дни 8-годишното момче загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. По първоначални данни Иван заедно с майка си Мария са вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето пада от около 50 метра височина в морето, а майката остава във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхва.
Разследването по случая продължава, като се очакват и резултатите от техническа експертиза на оборудването.