Капитанът на лодката Христо Раев беше пуснат под гаранция в размер на 5000 лева, а другите двама обвиняеми останаха за постоянно в ареста

9667 Снимка: BulFoto

Обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван Делинов при трагичния инцидент с парасейлинг в Несебър Петко Стефанов и Камен Тенев остават в ареста, а третият - капитанът на лодката Христо Раев, беше пуснат под гаранция в размер на 5000 лева, макар че в съдебната зала и тримата изразиха съжаление и поискаха по-леки мерки.

По време на заседанието на Окръжния съд в Бургас стана ясно, че водният атракцион е с неизвестен управител, тъй като Стефанов, е всъщност касиер, инструктор за парасейлинга също нямало. От доказателствените материали има данни, че коланите за парашута са били в окаяно състояние още преди майката и детето да бъдат качени, а също така, че Тенев е свалил рейката от коланите и я е изхвърлил в морето, като водолази все още търсят устройствата. Стефанов пък скрил в колата си документи с неустановено до момента съдържание.

Тримата са с еднакви обвинения за причиняване на смърт по немарливост.

"Съжалявам много", заяви пред съда Тенев, цитиран от "Флагман". Неговият адвокат поиска той да бъде пуснат срещу "подписка".

Снимка: BulFoto

Христо Раев, баща на две деца, също поднесе дълбоки съболезнования и поиска гаранция или подписка. "За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малка нередност, нямаше да ги допусна. Съжалявам!", каза Стефанов, като също настоя за най-леката мярка.

Прокурор Сузана Койнова беше категорична, че става въпрос за високорискова дейност, при която е липсвал всякакъв контрол и дисциплина. Според нея събраните доказателства сочат, че тримата са отговорни за смъртта на детето. Като нови доказателства по делото бяха представени видеозаписи от лаптоп, на които се виждат майката и детето със зелени светлоотразителни жилетки и самото падане на момчето.

Снимка: BulFoto

Прокуратурата смята, че съществува реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. В хода на заседанието стана ясно, че атракционът, опериран от фирма "Венис Марина" ЕООД, е бил без установен управител и без инструктор.

Адвокат Ваня Радиева, защитник на Раев, допусна, че инцидентът може да е косвено причинен от зарята по случай празника на Несебър на 15 август, три дни преди трагедията. По думите ѝ на сутринта след зарята лодката е била покрита със сажди.

"Двата колана са се скъсали по едно и също време. Изказаха се съмнения, че може да конкурентна фирма нещо да е направила на коланите. Това тепърва ще се разследва", каза Радиева, намеквайки за възможен саботаж.

Снимка: BulFoto

"На снимките, показани днес, се вижда, че преди да се издигнат майката и детето, двата колана с в окаяно състояние - видимо пред скъсване. Тенев е поставил коланите и няма как да не е забелязал как изглеждат, защото за това не е нужно специално познание. С тези си действия може би е допринесъл за инцидента. По отношение на обвиняемия Стефанов - макар да е назначен като касиер, той е фактическия отговорник на базата. Негова отговорност е било да се грижи за сигурността, включително и безопасността при ползването. Нищо от това не е изпълнено. Не е забелязал и състоянието на катарамите.

По отношение на Радев - капитанът на лодката, няма данни той да е поставял коланите, въпреки възможността да е бил запознат с тяхното състояние. Нарушаването на правилата за безопасност обаче е довела до нелепата смърт на дете. Износването на коланите е било толкова видимо, че сте разчитали на случайността нещо да не се случи", каза съдията преди да се произнесе, предава още "Флагман".

Преди два дни 8-годишното момче загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. По първоначални данни Иван заедно с майка си Мария са вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето пада от около 50 метра височина в морето, а майката остава във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхва.

Разследването по случая продължава, като се очакват и резултатите от техническа експертиза на оборудването.

