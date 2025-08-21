Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ в Слънчев бряг, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от държавното обвинение.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

По-рано днес от семейството на Христина съобщиха, че тя е изпаднала в клинична смърт, а сърцето и мозъкът й са отказали. Лекарите в Университетската болница в Бургас поддържат сърдечната функция на пловдивчанката изкуствено чрез медикаменти.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото, посочиха от прокуратурата.

Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора Никола Бургазлиев.

Младежът бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. 

Решението на съда да пусне 18-годишния шофьор под домашен арест обаче предизвика силно недоволство сред близките на пострадалите. Те смятат, че случаят се потулва, тъй като родителите на младежа са полицаи. Адвокатът им обяви, че настояват да се направи нов тест за алкохол и наркотици на 18-годишния Никола Бургазлиев. Момчето доброволно е дало кръвна проба, но с часове закъснение. Тя е изпратена във Военномедицинска академия в София. 

 

В петък - 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.

Приятели на 18-годишния Никола обаче готвят контрапротест на същото място и в същия час.

 

