Областната дирекция на МВР във Варна издирва 16-годишния Георги Диянов Чомаков, изчезнал безследно на 18 август.

Издирва се

Момчето е слязло от автомобила на майка си около 14.30 часа в понеделник в района на МОЛ-Варна. От този момент тийнейджърът е в неизвестност.

Георги е висок около 170 см., има нормално телосложение, кестенява коса и е с кафяви очи. Облеклото, с което е бил е: сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис "САТ".

В себе си момчето няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Всеки, който има информация за местонахождението на Георги, може да подаде сигнал на телефон 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.

