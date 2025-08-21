Полицията във Варна издирва 16-годишния Георги, изчезнал безследно преди 4 дни
Момчето е било облечено със сини къси дънки и черна тениска с бял джоб и е било обуто с черни маратонки
Областната дирекция на МВР във Варна издирва 16-годишния Георги Диянов Чомаков, изчезнал безследно на 18 август.
Издирва се
Момчето е слязло от автомобила на майка си около 14.30 часа в понеделник в района на МОЛ-Варна. От този момент тийнейджърът е в неизвестност.
Георги е висок около 170 см., има нормално телосложение, кестенява коса и е с кафяви очи. Облеклото, с което е бил е: сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис "САТ".
В себе си момчето няма документи за самоличност, телефон и парични средства.
Всеки, който има информация за местонахождението на Георги, може да подаде сигнал на телефон 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.