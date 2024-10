Президентът на САЩ Джо Байдън и министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху разговаряха по телефона в сряда на фона на напрежението с Иран, а израелският министър на отбраната Йоав Галант заяви, че израелски удар срещу Иран ще бъде "смъртоносен, прецизен и изненадващ", предаде Ройтерс.

Разговорът, потвърден и от двете страни, беше първият между Байдън и Нетаняху от август насам и съвпадна с рязкото изостряне на конфликта на Израел както с Иран, така и с подкрепяната от Иран ливанска "Хизбула", без признаци за скорошно прекратяване на огъня за прекратяване на конфликта с подкрепяната от Иран "Хамас" в Газа.

Близкият изток е в очакване на отговора на Израел на ракетното нападение от миналата седмица, което Техеран извърши в отговор на военната ескалация на Израел в Ливан. В крайна сметка иранската атака не уби никого в Израел и Вашингтон я нарече неефективна.

След като определи днес ракетната атака на Иран от 1 октомври като неуспешна, Галант заяви във видеоклип, публикуван от неговия офис: "Който и да ни нападне, ще бъде наранен и ще плати цена. Нашето нападение ще бъде смъртоносно, прецизно и най-вече изненадващо, те няма да разберат какво се е случило и как се е случило, те ще видят резултатите".

