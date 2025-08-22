Двамата са като "олио и оцет": Тръмп за срещата между Путин и Зеленски
Руският президент може да дойде на Световното по футбол в САЩ догодина, каза американският държавен глава и показа своя снимка с руския си колега
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че организирането на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин е толкова трудно, колкото да смесиш "олио и оцет", предаде АФП. Само преди ден той обяви, че се дистанцира от преговорите, докато не се осъществи двустранната среща между руския и украинския лидер.
"Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно. Знаете, това е малко като олио и оцет. Те не се разбират много добре, по очевидни причини, но ще видим", заяви Тръмп. "И тогава ще видим дали ще трябва да бъда там", каза той по повод опцията да присъства на среща с двамата, цитира го "Си Ен Ен".
Президентът на САЩ отбеляза, че светът вероятно ще види в каква посока ще се развие войната в Украйна "през следващите две седмици". Той подчерта, че не е доволен от руските удари, които засегнаха и американско предприятие в Украйна, предаде Ройтерс.
"Не съм доволен от нищо, свързано с тази война", подчерта той. "Ще видим какво ще стане по-нататък. Мисля, че в следващите две седмици ще разберем в каква посока ще се развият събитията", каза той по повод евентуални преговори за мир.
В зависимост от изхода, Тръмп посочи, че тогава ще реши дали да наложи "тежки санкции" на Русия, или да не прави нищо и да каже: "Спорът си е ваш", цитира го БТА.
По време на брифинга в Овалния кабинет, на среща, посветена на Световното първенство по футбол в САЩ през 2026 г., пред шефа на ФИФА Джани Инфантино Тръмп коментира, че руският президент Владимир Путин може да пристигне в Америка на шампионата, "в зависимост от това какво се случи", очевидно визирайки изхода от войната.
По този повод той извади и показа пред журналистите своя снимка, на която е заедно с Путин и която си харесва.
"Но си помислих, че това е хубава негова снимка", коментира Тръмп.
Тръмп коментира и обиска в дома на своя бивш съветник по националната сигурност Джон Болтън, като каза пред медиите, че не е знаел за операцията на ФБР, предаде "Си Ен Ен".
Американският президент анонсира още, че следващият град, в който ще предприеме федерални мерки за сигурност, подобно на разполагането на Националната гвардия във Вашингтон, ще бъде Чикаго.