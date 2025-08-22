Лекарите в Бургас успяха да стабилизират малкият син на тежко ранената от АТВ Христина, който също имаше сериозни травми.

Детето, което беше прието в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас с тежки травми след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние, съобщиха от болницата.

Предстои извеждането на Мартин от интензивното отделение, съобщиха от болницата, предаде БТА.

Протести заради инцидента с АТВ-то, нов запис показва как Никола минава през главата на жената
Прогнозите на лекарите са, че четиригодишното момченце ще се възстанови напълно от нараняванията, получени при сблъсъка с моторното превозно средство.

"За момента няма пряка опасност за живота му. В помрачено съзнание е, но не е в дълбока кома. Движи крайници и няма парализи", дадоха подробности лекуващите го медици пред БНТ.

Надеждите им са постепенно детето да започне да прояснява съзнание, след като вече е излязло от дълбоката кома.

Без промяна остава състоянието на майка му - тя все още е в отделението по реанимация с критични показатели, съобщава болничното заведение.

Вчера близки на семейството съобщиха, че 35-годишната жена е изпаднала в клинична смърт.

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем.

18-годишният Никола Бургазлиев налетя с АТВ върху летовниците на алея в курорта, докато се разхождат.

Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

Днес Окръжният съд в Бургас промени първоначалното решение на магистратите в Несебър да остане в домашен арест и го върна зад решетките, като наложи най-тежката мярка "задържане под стража".

Това стана след протест на Районна прокуратура- Бургас.

Преди да се гледа мярката на Бургазлиев, близки, приятели и възмутени граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас.  Хората издигнаха лозунги "Справедливост за децата ни" и "Правосъдие в кома" и настояха за справедлив процес срещу извършителя. Демонстрации имаше и в Пловдив и София.

