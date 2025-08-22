Момченцето е стабилизирано и ще бъде преместено от интензивното отделение на УМБАЛ-Бургас

1806 Снимка: УМБАЛ Бургас

Лекарите в Бургас успяха да стабилизират малкият син на тежко ранената от АТВ Христина, който също имаше сериозни травми.

Детето, което беше прието в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас с тежки травми след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние, съобщиха от болницата.

Предстои извеждането на Мартин от интензивното отделение, съобщиха от болницата, предаде БТА.

Прогнозите на лекарите са, че четиригодишното момченце ще се възстанови напълно от нараняванията, получени при сблъсъка с моторното превозно средство.

"За момента няма пряка опасност за живота му. В помрачено съзнание е, но не е в дълбока кома. Движи крайници и няма парализи", дадоха подробности лекуващите го медици пред БНТ.

Надеждите им са постепенно детето да започне да прояснява съзнание, след като вече е излязло от дълбоката кома.

Без промяна остава състоянието на майка му - тя все още е в отделението по реанимация с критични показатели, съобщава болничното заведение.

Вчера близки на семейството съобщиха, че 35-годишната жена е изпаднала в клинична смърт.

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем.

18-годишният Никола Бургазлиев налетя с АТВ върху летовниците на алея в курорта, докато се разхождат.

Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

Днес Окръжният съд в Бургас промени първоначалното решение на магистратите в Несебър да остане в домашен арест и го върна зад решетките, като наложи най-тежката мярка "задържане под стража".

Това стана след протест на Районна прокуратура- Бургас.

Преди да се гледа мярката на Бургазлиев, близки, приятели и възмутени граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас. Хората издигнаха лозунги "Справедливост за децата ни" и "Правосъдие в кома" и настояха за справедлив процес срещу извършителя. Демонстрации имаше и в Пловдив и София.

