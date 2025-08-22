Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Русия - Украйна

На церемонията Ким похвали "силата на героичната" армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска (област)" доказа "бойния дух на героите", добави той, цитиран от БТА.

Ким положи цвете на мемориална стена за севернокорейските войници, убити в чужбина.

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници, съобщи още КЦТА.

Това беше поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия, отбелязва Ройтерс.

Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили, нахлули изненадващо в пограничната Курска област през август миналата година.

Ким Чен-ун похвали "героичните войски", участвали в боевете в Русия
Виж още Ким Чен-ун похвали "героичните войски", участвали в боевете в Русия

Вчера КЦТА съобщи, че Ким се е срещнал с офицери, участвали в задграничната операция, и е отдал почит на убитите войници.

Северна Корея е изпратила на помощ на Русия 15 хиляди военнослужещи, около 600 от които са били убити в бой, казаха през април южнокорейски депутати, като се позоваха на разузнавателната агенция на страната.

ИЗБРАНО
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени Лайф
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени
17602
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса Корнер
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса
22270
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа Бизнес
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа
7029
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай IT
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай
14892
Египет извади нови артефакти от Средиземно море Impressio
Египет извади нови артефакти от Средиземно море
11619
Вървим по-бързо, говорим по-малко URBN
Вървим по-бързо, говорим по-малко
1604
Само за 1 километър: Туристка плати 1506 евро за такси в Хърватия Trip
Само за 1 километър: Туристка плати 1506 евро за такси в Хърватия
2397
Спомени от детството: Турският сутляш Вкусотии
Спомени от детството: Турският сутляш
5216
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви? Zodiac
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
5421