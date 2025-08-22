"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците и изнасилвачите", заяви военният министър Кац по адрес на терористичната групировка

1953 Снимка: AP/БТА

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел, предаде Асошиейтед прес.

Кац направи изказването си в момент, в който Израел се подготвя за мащабна офанзива в Газа.

След като премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац предупреди, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната, предаде БТА.

Нетаняху даде указания на подчинените си за незабавни преговори за освобождаване на заложниците и сключване на мирно споразумение.

"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа "Екс".

Той повтори исканията на Израел за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.

Междувременно хуманитарната криза в Газа е налице.

Глад е обхванал район в ивицата Газа и вероятно ще се разпространи през следващия месец, установи днес глобалната система за наблюдение на глада – оценка, която ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в опустошения от война палестински анклав, предаде Асошиейтед прес.

Според Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствената сигурност 514 000 души – близо една четвърт от палестинците в анклава – изпитват глад, а броят им се очаква да нарасне до 641 000 до края на септември.

Около 280 000 от тези хора са в северните части на анклава, включително в град Газа. Останалите най-тежко засегнати райони според организацията са Деир ал Балах и Хан Юнис – в централната и южната част на ивицата Газа, които се очаква да бъдат обхванати от глад до края на следващия месец, информира БТА.

Израел отхвърли доклада като "неверен и пристрастен", а военният орган, който координира доставките на хуманитарна помощ в анклава, заяви, че проучването в системата е базирано на "частични данни, предоставени от терористичната организация "Хамас".

За да бъде класифициран един район като обхванат от глад, трябва поне 20 процента от населението да е подложено на изключителен недостиг на храна, едно от три деца да страда от остро недохранване и ежедневно двама на всеки 10 000 души да умират от глад, недохранване и болести, отбелязва АП.

