Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил, заявиха близките за пострадалото 4-годишно дете

13986 Снимка: БНТ

"Докторите казаха, че дъщеря ми Христина няма никакъв шанс за оцеляване. Няма. Просто няма. Хората направиха всичко, което можаха. Но ударът е бил много тежък, много жесток. Как да обясним на другото дете на дъщеря ми, че майка му никога няма да се върне? Кой ще го изпрати на първия учебен ден?".

Така Златка Соколова - майката на пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина Здравкова, коментира пред БНТ ситуацията след катастрофата малко преди съдът в Бургас да гледа мярката на 18-годишния шофьор на АТВ-то Никола Бургазлиев.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

"Детенцето също продължава да е в болницата - не е контактен, не е събуден. Неговото състояние също е много тежко вече осми ден", разказа още Златка Соколова за 4-годишния Мартин, който също беше прегазен, заедно с майка си. "Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил", добави жената.

"Защото някой е решил да си прави кефа в центъра на Слънчев бряг. Не е честно, хора. Повярвайте ми - не е честно. Спрямо моето дете и спрямо всички деца, които така нелепо намират смъртта си по пътищата", добави още майката на 35-годишната Христина, която от вчера е в мозъчна смърт.

"Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми - смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът", каза и братът на Христина Светослав Соколов, цитиран от bTV.

"Той не трябва да е под домашен арест, за мен е просто терорист. Да се врежеш в тълпа, да убиеш хора, това е нещо ужасно", коментира за Никола Бургазлиев бащата на Христина - Йордан Соколов.

Бащата на останалите пострадали при инцидента деца разказа, че децата са добре физически, но психически не съвсем.

Протестиращите поискаха "Никола да си тръгне с белезници и не защото искаме линч, а искаме да има реципрочност на мярката, която се взима".

Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл, добавя bTV.

По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане.

Какво следва след установена мозъчна смърт

Обявяване на смъртта:

Състоянието на мозъчна смърт се обявява официално.

Информиране на близките:

Семейството и близките на починалия се уведомяват за настъпилата смърт. Прекратяване на животоподдържащо лечение:

Всички системи, поддържащи жизнените функции, се спират.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.