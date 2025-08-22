Виена е готова да бъде място за провеждане и посредник за евентуални мирни преговори, заявиха от австрийското външно министерство

588 Снимка: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/БТА

И Австрия изрази желание да стане домакин на преговори за мир между руския и украинския президент. Първа такава готовност заяви Швейцария. И двете страни обещаха, че няма да арестуват Владимир Путин, ако дойде.

Австрийското Министерство на външните работи вижда възможност да гарантира имунитет от наказателно преследване на руския президент Владимир Путин в случай на среща на върха за Украйна във Виена, съобщи сайтът на Австрийското радио и телевизия (ОРФ). Предвид заповедта за арест от Международния наказателен съд, Путин би трябвало да бъде арестуван при влизане в Австрия.

"Като страна домакин на няколко международни организации, сред които ОССЕ, Австрия има дългогодишен опит в организирането на международни срещи и насърчаването на диалога и е готова да бъде място за провеждане и посредник за евентуални мирни преговори, ако това е желанието", заяви говорителка на министерството за новинарската агенция АПА, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски вече посочи Австрия като място за евентуална среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин. Външният министър Беате Майнъл-Райзингер също предложи Виена като място за преговори.

Австрия е страна по Римския статут на Международния наказателен съд и всички страни по договора са длъжни да изпълняват неговите заповеди за арест, обясни говорителката, но съществува възможност, въз основа на споразумения с базираните във Виена международни организации, да се установи контакт със съда, за да се даде възможност на Путин да участва в мирните преговори.

В този случай ще се приложат разпоредби, които предвиждат имунитет за участниците в конференции в рамките на съответната международна организация. Путин е в списъка на издирваните лица на Международния наказателен съд в Хага от март 2023 година.

До момента няколко европейски столици влязоха в обръщение относно догадки къде биха се срещнали президентите на Русия и Украйна. Сред тях са самата Москва, отхвърлена като вариант от Зеленски, както и Рим, Будапеща и Женева.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.