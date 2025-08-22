166 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Подготвят се нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Оттам уточниха, че това е станало ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация". В срещата е взел участие и премиерът Росен Желязков.

Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда, информираха още от министерството.

"Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора", е заявил Караджов. Той е подчертал, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата за извършване на конкретната услуга. "Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин, ще осигурява и застраховка за потребителите", обясни той.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и други.

На 18 август дете загина след инцидент с парашут, теглен от моторна лодка, в Несебър.

След заседанието на Министерския съвет в сряда вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви на брифинг, че министрите на икономиката, спорта и туризма подготвят текстове за нормативно уреждане на парасейлинга и подобни атракциони, които спешно ще влязат в Народното събрание след инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишният Иван Делинов от Разлог.

Нормативни изисквания към парасейлийнга има разписани в наредба, приета още през 2009 година, обяви по-рано днес лидерът на партията "Непокорна България" Корнелия Нинова във фейсбук. По думите й съществуващият регламент е разписан в Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях.

