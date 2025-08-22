Състоянието на Том Грийнууд било толкова тежко, че екипът на медицински хеликоптер отказал да го транспортира

Том Грийнууд, изпълнителен директор на технологичната компания "Велосити" (Velocity) и основател на друга технологична компания, "Волт" (Volt), е пострадал тежко при инцидент с АТВ на гръцкия остров Миконос, предават гръцките медии, цитирани от БТА.

Както съобщава телевизия Скай, инцидентът се е случил в сряда по обяд. При катастрофата, за която не се съобщават засега повече детайли, Грийнууд е получил множество счупвания в долната част на тялото. Той е бил незабавно откаран в медицинския център на острова, но там е получил инфаркт, който допълнително е усложнил състоянието му.

Бил е повикан частен медицински хеликоптер, който да откара Грийнууд за лечение, но екипът е отказал да го качи на хеликоптера, защото е преценил, че състоянието му е прекалено тежко, за да бъде транспортиран.

Въпреки това той е бил откаран в болница в Никея, предградие на Пирея край Атина, със самолет на гръцката бърза помощ. Там Грийнууд е бил опериран и в момента състоянието му се оценява като тежко, но стабилно.

Както "Велосити", така и "Волт" са водещи компании в областта на дигиталното банкиране.

