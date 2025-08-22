Детето е в критично състояние и липсва подобрение, написа от името на семейството бащата на Сияна - Николай Попов

Разпространената информация, че малкият Мартин се възстановява и е по-добре, не отговаря на истината. Детето е в критично състояние. Получил е гърч, който е овладян от лекарите. Продължава да е в кома и не може да бъде събуден. Липсва подобрение.

Това написа в профила си в социалната мрежа Фейсбук бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа на 31 март, Николай Попов. Той уточни, че пише по молба на семейството на 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишния й син Мартин.

По-рано тази вечер кореспондентът на БТА в Бургас съобщи, позовавайки се на данни от Университетската болница, че момченцето вече е в стабилно състояние и предстои извеждането му от интензивното отделение.

Попов отново припомня, че от вчера 35-годишната Христина Здравкова е в клинична смърт и животът й се поддържа от медицинската апаратура по изкуствен път.

"Няма надежда, няма. Сега се боря само за детенцето да ми остане и това е", каза пред БНТ и съпругът на Христина - Мирослав Здравков.

"Молете се тях! Дано Бог да е милостив!", пише бащата на Сияна, който днес се включи в протеста в Бургас преди гледането на мярката за неотклонение на 18-годишния обвиняем за трагичния инцидент, при който пострадаха майката и детето. Николай Попов бе пред Съдебната палата в морския град със семейството на младата пловдивчанка.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Районният съд в Несебър остави под домашен арест обвиняемия младеж, но днес Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража". Никола Бургазлиев бе изведен от съдебната зала с белезници и отведен в следствения арест.

