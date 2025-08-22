Разпространената информация, че малкият Мартин се възстановява и е по-добре, не отговаря на истината. Детето е в критично състояние. Получил е гърч, който е овладян от лекарите. Продължава да е в кома и не може да бъде събуден. Липсва подобрение.

Това написа в профила си в социалната мрежа Фейсбук бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа на 31 март, Николай Попов. Той уточни, че пише по молба на семейството на 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишния й син Мартин.

По-рано тази вечер кореспондентът на БТА в Бургас съобщи, позовавайки се на данни от Университетската болница, че момченцето вече е в стабилно състояние и предстои извеждането му от интензивното отделение. 

Майката на пометената от АТВ Христина: Как да кажем на другия ѝ син, че никога няма да се върне
Виж още Майката на пометената от АТВ Христина: Как да кажем на другия ѝ син, че никога няма да се върне

Попов отново припомня, че от вчера 35-годишната Христина Здравкова е в клинична смърт и животът й се поддържа от медицинската апаратура по изкуствен път.

"Няма надежда, няма. Сега се боря само за детенцето да ми остане и това е", каза пред БНТ и съпругът на Христина - Мирослав Здравков.

 

Снимка: Скрийншот/Facebook на Николай Попов

"Молете се тях! Дано Бог да е милостив!", пише бащата на Сияна, който днес се включи в протеста в Бургас преди гледането на мярката за неотклонение на 18-годишния обвиняем за трагичния инцидент, при който пострадаха майката и детето. Николай Попов бе пред Съдебната палата в морския град със семейството на младата пловдивчанка. 

Снимка: БТА

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Районният съд в Несебър остави под домашен арест обвиняемия младеж, но днес Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража". Никола Бургазлиев бе изведен от съдебната зала с белезници и отведен в следствения арест. 

ИЗБРАНО
Aaron Sevilla на сцената на любопитството Лайф
Aaron Sevilla на сцената на любопитството
8978
Арда загуби в Полша, но ограничи щетите преди реванша Корнер
Арда загуби в Полша, но ограничи щетите преди реванша
5417
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи Бизнес
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи
6408
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI IT
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI
4591
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените Impressio
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените
3693
Вървим по-бързо, говорим по-малко URBN
Вървим по-бързо, говорим по-малко
3272
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео) Trip
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео)
2131
Тиганици от тиквички с копър Вкусотии
Тиганици от тиквички с копър
971
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ? Zodiac
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
1687
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица Времето
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
5861