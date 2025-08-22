Чака се ДНК експертиза, която да установи дали пробите за алкохол и наркотици са на 18-годишния младеж

18-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август се вряза в петима души, сред които и три деца, на алея "Мелия" в "Слънчев бряг", се връща в ареста. Решението е на Окръжния съд в Бургас, който подмени мярката "домашен арест", наложена от съда в Несебър, на "задържане под стража".

Решението на Окръжния съд идва след протеста на Районна прокуратура - Бургас, която настоя за най-тежката мярка. Случаят е квалифициран като особено тежък. Определението на съда е окончателно, съобщиха от бургаската прокуратура.

Междувременно Окръжна прокуратура ще преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев - от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди.

В момента състоянието на пострадалите, които бяха блъснати от електрическо превозно средство в Слънчев бряг, управляваното от 18-годишен младеж, е много тежко.

Поради тази причина със сигурност ще има преквалификация на обвинението в по-тежко, каза по-рано пред журналисти в Съдебната палата в Бургас прокурор Христо Колев преди Бургаският окръжен съд да започне гледането на мярката за неотклонение на обвиняемия, предава БТА.

Държавното обвинение определи 18-годишния Никола Бургазлиев като изключително самонадеян и безотговорен. Твърдял с категоричност, че притежавал нужните умения да управлява електрическото АТВ, съобщи БНТ.

Той от своя страна каза в съдебната зала, че съжалява за случилото се и повече се притеснява за състоянието на пострадалите, отколкото за себе си.

"Най-много съжалявам за случилото се. Притеснявам се повече за тях, отколкото за себе си. Ако нещо се случи, никога няма да мога да си го простя. Никога не съм си представял, че подобно нещо може да се случи. По всякакъв начин ще съдействам на органите на реда. Искам да съдействам и ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията", заяви 18-годишният извършител на деянието в съда, при което, според неофициална информация, е преминал с АТВ-то през главата на христина, намираща се в клинична смърт.

Бургазлиев даде обяснения за разпространените видеа от охранителните камери от деня на инцидента, които показват как шофира с АТВ-то в насрещното платно. Той заяви, че стоянката, от която превозното средство се наема, се намира именно в това платно и е нямал време за реакция.

Първоначално Районен съд - Несебър определи той да бъде пуснат под домашен арест. Днешното заседание е по повод протеста на държавното обвинение, което иска "задържане под стража".

"Когато пристигнат документите от съдебния лекар, ще можем да ви кажем категорично, но минимумът е тежка телесна повреда", добави Колев.

Той подчерта, че в началния етап на разследването е имало единствено данни за причинени средни телесни повреди.

Прокурорът коментира, че ако някой от настанените в болница почине, обвинението ще бъде преквалифицирано в причиняване на смърт, за което законодателят предвижда наказание лишаване от свобода до 20 години.

Държавният обвинител каза още, че веднага след като 18-годишният младеж е привлечен като обвиняем, е разпредено да му бъдат взети проби за алкохол и наркотици. Назначена е ДНК експертиза, която да даде отговор на тези въпроси. Пробите са изпратени във Военномедицинската академия в София, но към настоящия момент не са готови.

Преди съдебното заседание близки и приятели на пострадалото семейство се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас с искане за справедливост и справедлив процес. Подобни протести имаше в София и Пловдив.

