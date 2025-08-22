"Констатирам, че не съм в състояние да предприема допълнителни значими мерки", за да окажа натиск върху Израел, заяви Каспар Велдкамп

Нидерландският външен министър Каспар Велдкамп подаде тази вечер оставка след неуспешни дебати за евентуални санкции срещу Израел по време на заседание на министерския съвет, съобщи агенция АНП, цитирана от БТА.

"Констатирам, че не съм в състояние да предприема допълнителни значими мерки", за да окажа натиск върху Израел, заяви министърът.

Велдкамп посочи вчера, че желае да предприеме допълнителни мерки срещу Израел, след като през юли обяви израелските министри от крайната десница Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич за "персона нон грата".

Нидерландия е сред 21-те държави, които вчера подписаха съвместна декларация, в която одобряването от Израел на голям проект за колонизация на Западния бряг се определя като "неприемливо и в противоречие с международното право", посочва АФП.

Нидерландският министър посочи, че предложените от него мерки са били сериозно обсъдени, но са срещнали съпротива по време на няколко заседания на министерския съвет.

Велдкамп, който вече беше подавал оставка след падането на правителството на 3 юни, реши да се оттегли, след като е прецени, че, по думите му, липсва "достатъчно доверие в способността му да действа като министър на външните работи през следващите седмици, месеци и години".

