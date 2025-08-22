Нидерландският външен министър Каспар Велдкамп подаде тази вечер оставка след неуспешни дебати за евентуални санкции срещу Израел по време на заседание на министерския съвет, съобщи агенция АНП, цитирана от БТА.

Ивицата Газа

"Констатирам, че не съм в състояние да предприема допълнителни значими мерки", за да окажа натиск върху Израел, заяви министърът.

Велдкамп посочи вчера, че желае да предприеме допълнителни мерки срещу Израел, след като през юли обяви израелските министри от крайната десница Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич за "персона нон грата".

Нидерландия е сред 21-те държави, които вчера подписаха съвместна декларация, в която одобряването от Израел на голям проект за колонизация на Западния бряг се определя като "неприемливо и в противоречие с международното право", посочва АФП.

Нидерландският министър посочи, че предложените от него мерки са били сериозно обсъдени, но са срещнали съпротива по време на няколко заседания на министерския съвет.

Велдкамп, който вече беше подавал оставка след падането на правителството на 3 юни, реши да се оттегли, след като е прецени, че, по думите му, липсва "достатъчно доверие в способността му да действа като министър на външните работи през следващите седмици, месеци и години".

 

ИЗБРАНО
Aaron Sevilla на сцената на любопитството Лайф
Aaron Sevilla на сцената на любопитството
8974
Арда загуби в Полша, но ограничи щетите преди реванша Корнер
Арда загуби в Полша, но ограничи щетите преди реванша
5416
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи Бизнес
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи
6398
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI IT
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI
4580
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените Impressio
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените
3626
Вървим по-бързо, говорим по-малко URBN
Вървим по-бързо, говорим по-малко
3272
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео) Trip
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео)
2126
Тиганици от тиквички с копър Вкусотии
Тиганици от тиквички с копър
971
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ? Zodiac
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
1685
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица Времето
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
5858