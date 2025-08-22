Още в началото на втория си мандат президентът на САЩ обвини с указ Джон Болтън в теч на поверителна информация

Снимка: AP/Jose Luis Magana

ФБР претърси днес жилището на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп по време на първия мандат на президента републиканец, превърнал се след това в един от най-яростните му критици, предаде Франс прес.

Агенти на ФБР сновяха тази сутрин около къщата на бившия високопоставен служител в Белия дом в предградието Бетезда на столицата Вашингтон, видя журналист от АФП.

От жилището му бяха изнесени кашони, вероятно с документи.

"НИКОЙ не е над закона [...] Агентите на ФБР изпълняват своите задачи“, написа в "Екс" директорът на ФБР Каш Пател, без да уточни каква е причината за обиска.

След като се върна в Белия дом през януари, Доналд Тръмп подписа указ, в който обвинява Джон Болтън, че е разкрил "поверителна информация от времето, когато е бил" в Белия дом, от 2018 до 2019 г., предаде БТА.

Американският президент също така лиши бившия си съветник от защитата на Сикрет Сървис - агенцията, отговаряща за охраната на високопоставени политически фигури в САЩ, и го нарече "идиот". Освен това го лиши от достъпа му до класифицирана информация.

Джон Болтън заяви, че е бил мишена на заговор за убийство, организиран от Иран между 2021 и 2022 г., и през януари потвърди, че "заплахата остава". По думите му, Техеран е искал да отмъсти за смъртта на генерал Касем Солеймани, убит на 3 януари 2020 г. при американски удари с дронове в Ирак, наредени от Доналд Тръмп по време на първия му мандат (2017 – 2021).

Седемдесет и шест годишният републиканец стана известен в международен план като постоянен представител на САЩ в ООН при управлението на президента Джордж Буш-син, по време на войната в Ирак.

След напускането си на Белия дом той публикува книгата The Room Where It Happened: White House Memoirs ("Стаята, в която се случи. Mемоари от Белия дом") и започна да критикува политиката на Тръмп.

Той беше категоричен, че Тръмп няма представа как да сложи край на войната в Украйна. А наскоро Болтън разкритикува срещата на върха между американския президент и руския му колега Владимир Путин в Аляска.

