ФБР обискира дома на бивш съветник на Тръмп по националната сигурност
Още в началото на втория си мандат президентът на САЩ обвини с указ Джон Болтън в теч на поверителна информация
ФБР претърси днес жилището на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп по време на първия мандат на президента републиканец, превърнал се след това в един от най-яростните му критици, предаде Франс прес.
Агенти на ФБР сновяха тази сутрин около къщата на бившия високопоставен служител в Белия дом в предградието Бетезда на столицата Вашингтон, видя журналист от АФП.
От жилището му бяха изнесени кашони, вероятно с документи.
"НИКОЙ не е над закона [...] Агентите на ФБР изпълняват своите задачи“, написа в "Екс" директорът на ФБР Каш Пател, без да уточни каква е причината за обиска.
След като се върна в Белия дом през януари, Доналд Тръмп подписа указ, в който обвинява Джон Болтън, че е разкрил "поверителна информация от времето, когато е бил" в Белия дом, от 2018 до 2019 г., предаде БТА.
Американският президент също така лиши бившия си съветник от защитата на Сикрет Сървис - агенцията, отговаряща за охраната на високопоставени политически фигури в САЩ, и го нарече "идиот". Освен това го лиши от достъпа му до класифицирана информация.
Джон Болтън заяви, че е бил мишена на заговор за убийство, организиран от Иран между 2021 и 2022 г., и през януари потвърди, че "заплахата остава". По думите му, Техеран е искал да отмъсти за смъртта на генерал Касем Солеймани, убит на 3 януари 2020 г. при американски удари с дронове в Ирак, наредени от Доналд Тръмп по време на първия му мандат (2017 – 2021).
Седемдесет и шест годишният републиканец стана известен в международен план като постоянен представител на САЩ в ООН при управлението на президента Джордж Буш-син, по време на войната в Ирак.
След напускането си на Белия дом той публикува книгата The Room Where It Happened: White House Memoirs ("Стаята, в която се случи. Mемоари от Белия дом") и започна да критикува политиката на Тръмп.
Той беше категоричен, че Тръмп няма представа как да сложи край на войната в Украйна. А наскоро Болтън разкритикува срещата на върха между американския президент и руския му колега Владимир Путин в Аляска.