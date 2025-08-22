Съюзниците от НАТО и Украйна работят по гаранции за сигурност, за да не може Москва да атакува отново

2702 Снимка: АР/БТА

Москва се съгласи да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от американския президент Доналд Тръмп след срещата на върха в Аляска, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров пред телевизия Ен Би Си Нюз.

"Президентът Тръмп предложи след Анкоридж няколко точки, които ние споделяме, и по някои от тях се съгласихме да проявим известна гъвкавост", каза шефът на руското външно министерство.

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе среща на върха с украинския си колега Володимир Зеленски, когато дневният ред за такава среща е готов, което в момента не е така, допълни Лавров, информира Ройтерс.

Съюзниците от НАТО и Украйна работят по гаранции за сигурност, за да не може Русия да атакува отново

Съюзниците от НАТО и Украйна работят заедно, за да бъдат сигурни, че гаранциите за сигурност за Украйна са на толкова солидно ниво, че Русия никога няма да се опита да атакува отново, заяви шефът на НАТО Марк Рюте, добавяйки, че Европа и САЩ ще се включат в осигуряването им, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Солидните гаранции за сигурност ще бъдат от съществено значение и работим върху това в момента, за да го определим", заяви Рюте по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

От своя страна Зеленски заяви, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, предаде Укринформ.

"Въпросът за прекратяване на войната трябва да се реши на ниво лидери, но сега виждаме, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата. За разлика от Русия, Украйна не се страхува от никакви срещи с лидери. Ние сме готови да работим продуктивно, до максималната възможна степен", подчерта Зеленски.

Той изрази и надежда, че "партньорите ще помогнат да се осигури поне минимално продуктивна позиция от страна на Русия".

"Трябва да ги принудим да се ангажират с дипломация. Нуждаем се от наистина силни санкции, ако те [Руската федерация] не се съгласят на дипломатическо решение на тази война, ако не искат да я прекратят. Разчитаме на силни [санкции] от нашите партньори", заяви президентът.

Според него "трябва да се направи всичко възможно, за да се попречи на Русия да продължава да се крие от срещата", съобщи Укринформ.

Зеленски отново подчерта, че с Рюте са обсъдили гаранциите за сигурността на Украйна от други страни, които според украинския президент трябва да бъдат подобни на член 5 от устава на НАТО, т.е. нападението срещу един член на алианса се смята за атака срещу всички, информира Ройтерс.

