19-годишен водач е загинал при катастрофа край Петрич.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал около 21.15 часа, съобщиха от полицията.

По първоначална информация шофьорът е изгубил контрол върху джипа си, след като се опитал да избегне удар с мотористи, които се движели по пътя без светлини. 

Автомобилът е изхвърчал от пътя, ударил се е в дърво, след което се е преобърнал.

Младият водач е издъхнал на място. Извършва се оглед.

Общо 22 души са ранени при 17 тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали седем души.

От началото на месеца са станали 492 катастрофи, с 30 загинали и 651 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4279 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 267 души, а пострадалите са 5378.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

