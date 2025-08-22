19-годишен шофьор загина край Петрич, опитал да избегне сблъсък с мотористи без светлини
Джипът на младежа е изхвърчал от пътя и се е ударил в дърво
19-годишен водач е загинал при катастрофа край Петрич.
Войната по пътищата
Инцидентът е станал около 21.15 часа, съобщиха от полицията.
По първоначална информация шофьорът е изгубил контрол върху джипа си, след като се опитал да избегне удар с мотористи, които се движели по пътя без светлини.
Автомобилът е изхвърчал от пътя, ударил се е в дърво, след което се е преобърнал.
Младият водач е издъхнал на място. Извършва се оглед.
Общо 22 души са ранени при 17 тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В София са регистрирани четири тежки и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали седем души.
От началото на месеца са станали 492 катастрофи, с 30 загинали и 651 ранени.
От началото на годината са регистрирани 4279 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 267 души, а пострадалите са 5378.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.