На протеста присъства мъжът на изпадналата в мозъчна смърт Христина - Мирослав Здравков, както и брат му Юлиян, който е бащата на двете момичета, които бяха изписани със счупвания

42486 Снимка: БТА

С лозунги "Справедливост за децата ни" и "Правосъдие в кома" пред Съдебната палата в Бургас се проведе протест, в който се включиха много граждани, както и роднини, близки и познати на семейството, което пострада в Слънчев бряг, след като 18-годишен младеж блъсна с АТВ петима души на тротоар в курортния комплекс. Те искат отмяна на мярката за "домашен арест", наложена на обвинения и замяна със "задържане под стража", предава БТА.

Снимка: БТА

На протеста присъства мъжът на изпадналата в мозъчна смърт Христина - Мирослав Здравков, както и брат му Юлиян, който е бащата на двете момичета, които бяха изписани със счупвания.

мъжът на изпадналата в мозъчна смърт Христина - Мирослав Здравков Снимка: BulFoto

Снимка: БТА

По информация на "Флагман" има още един запис, на зверската катастрофа, от който става ясно, че АТВ-то е минало през главата на 35-годишната Христина.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

По време на протеста продължи и набирането на подписи с искане за справедливост, прозрачност и отмяна на "домашния арест" на обвинения. От екипа на адвокатите на семейството обявиха, че само за няколко дни са събрали над 3000 подписа и по време на протеста техният брой продължи да нараства.

Снимка: БТА

"Продължаваме да се събираме пред съдебните палати в страната и да искаме справедливост за убити и ранени по пътищата, а вече и по тротоарите", заяви Николай Попов, бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна. Той допълни, че цялата система трябва да се дисциплинира и това зависи не само от държавата и институциите, но и от самите хора.

Снимка: БТА

"В нашата държава е по-безопасно да ходиш по улиците, отколкото да ходиш по тротоара или да стоиш в парка", допълни Юлиян Здравков, баща на другите две деца от инцидента в "Слънчев бряг".

"Ние като адвокати се борим и представяме всички жалби и сигнали за един безпристрастен и справедлив процес. Затова изтеглихме и процесът да се гледа извън Бургас. Искаме обективен съдебен процес. Нищо повече", каза адвокат Георги Радков.

Снимка: БТА

Близки, познати и съпричастни със случилото се на семейството, блъснато от младеж с АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг", протестират и пред Съдебната палата в Пловдив срещу решението на съда в Несебър да пусне под домашен арест 18-годишния, шофирал превозното средство. Пострадалите живеят в Пловдив, добавя БТА.

Хората призоваха за справедлив процес и изразиха опасения, че е възможно случаят да бъде потулен. Те настояват да бъде преквалифицирано обвинението спрямо младежа в по-тежко. "Няма съд, няма МВР, това не е държава, всичко приключва в рамките на няколко седмици и виновни няма", казаха протестиращи.

Протест организираха и в София пред Съдебната палата, където хората държаха плакати с надписи "България няма деца за убиване" и "Внимавай зад волана, за да не е последно селфито".

Снимка: BulFoto

35-годишната Христина ден по-рано изпадна в клинична смърт.

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов вчера изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС).

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.