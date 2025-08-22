"Бях на местопроизшествието": 21-годишният Ивелин Цветанов е направил самопризнания. Стрелял по хора с фалшиви патрони от стаята си в Студентски град

Прокуратурата иска най-тежката мярка "задържане под стража" за 21-годишния Ивелин Цветанов, който е обвинен за умишлено убийство на полицейската съпруга в Първомай, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. Няколко часа по-късно Окръжният съд в Пловдив реши да го остави в ареста.

"Бях на местопроизшествието в нощта на убийството", тези самопризнания е направил задържаният, съобщиха от държавното обвинение.

Задържаният е студент четвърти курс в Техническия университет в София.

Все още не е готова съдебно-психиатричната експертиза, предстои да бъдат разпитани и неговите роднини, допълва кореспондентът на bTV.

Обвиненият в убийството на полицейската съпруга е преживял тежко раздялата с дъщерята на убитата. Това е основният мотив.

Задържаният проявявал странности - стрелял по хора с фалшиви патрони от стаята си в Студентски град. Това е заявила при разпит дъщерята на убитата. Често изпадал в кризи и истерии, плачел, споделил за извършени от баща му спрямо него неправомерни действия, много се интересувал от екипировка, оръжия, военни униформи, обясни прокурорът. Бил запален по игра, която е свързана със стрелба.

Разказал, че от предишната му приятелка във Варна има жалба срещу него, допълва БТА. По думите на прокурора младежът е организирал много добре убийството и е с мислене на престъпник.

След раздялата заплашил момичето, че ще са врагове и някой ден ще намери труп в леглото си.

След извършване на убийството Ивелин Цветанов се е прибрал в София по необичаен маршрут - през Хасково, Чирпан като по пътя е изхвърлил дрехите и ножа.

Задържаният е опасна личност и трябва да е в ареста, заяви наблюдаващият прокурор Дилян Пинчев.

Защитникът на Цветанов адвокат Стоян Янков заяви, че са нарушени Конституцията, Закона за министерството на вътрешните работи и Европейската конвенция за защита на правата на човека, които определят правото на защита на всеки български гражданин. Той допълни, че няма доказателство по делото това негово право да му е било осигурено. Адвокатът посочи, че за първи път вижда клиента си на 19 август в 18:30 часа. Според него всички доказателства по делото са косвени, основават се на разказа на момичето и не би следвало да се вземат предвид при решението на съда за мярката.

"Поисках адвокат и телефонно обаждане и така и не ги получих повече от едно денонощие. Полицаите ме заплашиха с изнасилване. Бях силно притеснен за живота и здравето ми и написах това, което ми продиктуваха", каза пред съда обвиняемият и поиска по-лека мярка за неотклонение.

