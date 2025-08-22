34 Снимка: БТА

Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет на границата с Румъния, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи. Това е второ спиране за това лято на движението на ферибота, след като в началото на юли властите отново прибегнаха до тази мярка заради ниските води на реката.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, информира БТА.

Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

От "Гранична полиция" съобщават за интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция тази вечер на вход за леки автомобили, както и на ГКПП "Kалотина "на границата със Сърбия на вход и изход за леки автомобили.

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки на границата с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград на границата с Гърция е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, напомнят от "Гранична полиция". На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.