Фериботът Оряхово - Бекет временно спира заради спадналото ниво на Дунав
Водачите да търсят алтернативни гранични преходи, призоваха от "Гранична полиция"
Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет на границата с Румъния, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".
Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи. Това е второ спиране за това лято на движението на ферибота, след като в началото на юли властите отново прибегнаха до тази мярка заради ниските води на реката.
Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, информира БТА.
Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.
От "Гранична полиция" съобщават за интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция тази вечер на вход за леки автомобили, както и на ГКПП "Kалотина "на границата със Сърбия на вход и изход за леки автомобили.
Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки на границата с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград на границата с Гърция е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, напомнят от "Гранична полиция". На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.