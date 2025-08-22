Правилата са приети през 2009 г. и уреждат всички водноатракционни услуги

7925 Снимка: БТА

Нормативни изисквания към парасейлийнга има разписани в наредба, приета още през 2009 година. Това обяви лидерът на партията "Непокорна България" Корнелия Нинова във фейсбук.

След заседанието на Министерския съвет в сряда вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви на брифинг, че министрите на икономиката, спорта и туризма подготвят текстове за нормативно уреждане на парасейлинга и подобни атракциони, които спешно ще влязат в Народното събрание след инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишния Иван Делинов от Разлог.

Съществуващият регламент е разписан в Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях.

На брифинга министър Караджов каза още, че имало нормативни пропуски: "Когато парасейлинг, скачане с парашут, парапланери, делтапланери и други подобни дейности, се организират по търговски начин, липсва ясна правна регламентация, на какви условия за безопасност, за издържливост, да отговарят".

Но съществуващата наредба регламентира парасейлинга именно като "водноатракционна услуга", за което има записана ясна и точна дефиниция: "услуги, свързани с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение срещу заплащане".

Теглещото въже трябва да отговаря на следните изисквания: да се задържа над водата, да няма възли или усуквания, да е с дължина до 80 метра, гласи чл. 15, ал. 4 от наредбата.

По думите на транспортния министър не самият парасейлинг, а годността на средството за плаване е под контрола "Морска администрация". Но наредбата постановява друго:

Чл. 37. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от упълномощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 36 от наредбата указва, че: "За нарушения на наредбата виновните лица се наказват по чл. 121, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Разписаните в този закон санкции са следните: "Който наруши разпоредбите на закона или на акта на Министерския съвет по чл. 5, ал. 4 относно реда за извършване на водно-атракционни услуги, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

В наредбата са разписани изисквания и към водноатракционна услуга "водна шейна", към карането на джетове и др.

"Мисля, че ни хвърлят прах в очите. Искат да мине време в комисии, дебати, да си прехвърлят отговорност, да се замете случая и да се забрави", заключва Корнелия Нинова.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.