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Принципал на "Топлофикация София" е Столичният общински съвет (СОС). Той трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София", а изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза, заяви кметът на София Васил Терзиев в позиция, изпратена до медиите от Столичната община.

Столична община

"Хиляди софиянци отново са без парно, а веднага след изборите правителството обяви, че природният газ поскъпва с 32,52%. Съжалявам, че за "Топлофикация София" отново се говори, едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление", отбеляза Терзиев, цитиран от БТА.

Кметът напомни, че два пъти в този мандат е внесъл доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ и че продължава да настоява за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение.

Терзиев допълни, че през последните две години "Топлофикация София" се управлява по-добре, но продължаващите аварии показват, че дори доброто управление не може да компенсира десетилетия безстопанственост.

"Чувам предложения за одържавяване, включително от хора, които са общински съветници повече от десетилетие. Категорично, според мен и експертите, лошо решение, което няма да подмени остарелите тръби, да осигури милиардите за модернизация или да гарантира по-добра услуга на предвидима цена", отбеляза още Терзиев.

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В Комисията за защита на потребителите са са постъпили множество жалби от жители на кварталите "Христо Ботев", "Дружба", "Слатина", "Дианабад", "Мусагеница", "Младост", "Дървеница" и други райони, обслужвани от ТЕЦ "София-изток". Потребителите съобщават за липса на топла вода за повече от 60 дни и на отопление от обявеното начало на топлоподаването на 29 октомври.

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