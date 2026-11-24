4005 Снимка: Нова телевизия

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Българските политици гледат какво правят политиците в САЩ или в Западна Европа и се опитват да реализират нещо подобно у нас, казва в интервю пред Dir.bg за политическата картина в страната политологът проф. Стойчо Стойчев.

Общинската избирателна комисия във Варна редактира изборния резултат, което не ѝ е работата, изтъква анализаторът, коментирайки решението на ОИК да отстрани кмета на морската столица Благомир Коцев. Според него "това създава редица възможности и за коментари, и за спекулации, но в никакъв случай не укрепва доверието в изборния процес и в изборната администрация като безпристрастен регистратор на волята на избирателите. Защото случката от вчера няма нищо общо с волята на избирателите, нито с основните функции на една изборна администрация." Проф. Стойчев припомня, че "имахме прецедент през 2025-а с редакцията на изборния резултат от Конституционния съд".

"За избора на нов състав на ВСС няма сглобка, има сделка. Тя минаваше през това членовете на от парламентарната квота във ВСС да бъдат избрани без гласовете на ГЕРБ и на ДПС. Тази сделка беше постигната между "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме промяната", изтъква проф. Стойчев.

Според него поне до встъпването си официално в мандат като президент през януари Илияна Йотова ще се въздържа да коментира правителството на Радев и управлението му.

- Случаят във Варна с отстраняването на кмета Благомир Коцев от Общинската изпълнителна комисия (ОИК), попълването на състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) с квотата на парламента, бюджетът за 27-ма година, връчването на официално удостоверение на Илияна Йотова за избран президент. Кое от тези събития, случили се в последните дни, е най-интересно за вас като политолог, проф. Стойчев? Кое от тях ще има най-дълго значение за обществено-политическия живот на страната?

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- Понеже се занимавам с избори и с изборните тематики и проблеми, случващото се във Варна може би е най-значимото събитие. Поради факта, че след както миналата година Конституционният съд си позволи да редактира изборен резултат и създаде с това прецедент, тази година наблюдаваме отново - в този случай Общинската избирателна комисия, да редактира изборен резултат, което не ѝ е работата. Нейната работа е да установява и да обявява резултатите от изборите, а в случая с кмета на Варна ОИК на практика влиза във функции, които не са присъщи на една изборна администрация. Човекът е избран през 2023 г. и тя го е обявила, между другото, същата тази комисия. Оттам нататък дали има проблем с неговия мандат или няма, не е работа на Общинската избирателна комисия да установява. Това създава в момента редица възможности и за коментари, и за спекулации, но в никакъв случай не укрепва доверието в изборния процес и в изборната администрация като безпристрастен регистратор на волята на избирателите. Защото случката от вчера няма нищо общо с волята на избирателите, нито с основните функции на една изборна администрация.

- В този дух коментираха решението на ОИК и повечето политически сили, изтъквайки, че това е подмяна на вота на избирателя. Казаха го и от "Продължаваме промяната" и "Демократична България", но същата теза прозвуча и от премиера Румен Радев.

- Този коментар идва абсолютно логично на фона на това какви са правомощията и компетенциите на ОИК. Важното е какъв е духът и смисълът на една задача, която една структура като общинска избирателна комисия трябва да изпълнява. Нейната задача е да организира изборите, да отчете волята на избирателите и да издаде удостоверение за избор. Тя това го е направила по отношение на г-н Коцев. Не искам да влизам в ролята на съдник и да казвам, че има превишаване на правомощия, че се действа по някаква поръчка или какво ли още не. Не, това е работата на политиците, те обичат да говорят такива неща. Но казвам, че имахме прецедент през 2025-а с редакцията на изборния резултат от Конституционния съд.

- През 2009 г. също имаше намеса на Конституционния съд и бяха касирани изборите в Турция.

- През 2009 г. бяха анулирани абсолютно всичките резултати в секциите, където беше установено нарушение. Докато през 2025 г. не се анулираха резултатите, брояха се наново бюлетини и се посочи различен резултат от този, който първоначално бе преброен. Не бяха касирани изборите, бяха променени изборните резултати от съда. И в момента се случва същото. Общинската комисия във Варна не касира изборите за кмет във Варна - как са произведени през 2023 година, ОИК редактира изборния резултат, променя го. Когато се касират избори, обявява се изборът за невалиден, тогава или се прави нов избор, или - ако не засяга глобално националния резултат, не се произвежда избор, както стана през 2009 г. - тези гласувания, тези протоколи изобщо не влязоха в определянето на крайния резултат.

Но това, което става днес във Варна е прецедент - използват се най-различни правомощия, за да се влиза в неспецифични за своето ниво функции на органа, който ги изпълнява. Какви са причините за това?! Не знам, това е съвсем различна тема и не се ангажирам да я коментирам. Но от гледна точка на изборния процес това е удар по доверието на гражданите в честността на изборите. Какъв е смисълът да ходят да гласуват, след като една комисия може да реши три години по-късно, че избраният от тях кандидат, чийто избор не е оспорван, между другото, към датата на избора, в последствие му се прекратяват ей така правомощията?! И то не от съда в крайна сметка. Защото дали някой е изпълнявал функциите си, не ги е изпълнявал, как ги е изпълнявал и така нататък, не е работа на избирателната комисия да установява. Това го установява съдът, има ред, според който се прекратяват мандатите в определени случаи става това и се установява съответно от други органи на съдебната система, не на общинската избирателна комисия.

- Това може ли да се смята за елемент в политическото позициониране преди предстоящите местни избори догодина? Ще обърна внимание на следното - когато лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев говори, че това е промяна на вота на гражданите, добавя "а уж има борба с олигархията". А когато премиерът Румен Радев казва същото - "промяна на вота на гражданите", добавя - "но срещу Благомир Коцев има въпроси, свързани с "Баба Алино".

- Всеки може да търси различни дивиденти. Попаднах и на твърдение, че Бойко Борисов се е дистанцирал от това решение и е поискал оставката на хората от ГЕРБ в тази избирателна комисия, които са гласували за отстраняването. Не виждам някой в политическия спектър, който да изразява задоволство. От тази гледна точка не виждам да има подготовка за предстоящите избори. Известно е, че във Варна има малко по-специфични обществени отношения, там има силни икономически интереси и организирани, които винаги са влияели върху това кой ще управлява общината - било като кмет, било като състав на общинския съвет. Мисля, че и в този случай става нещо подобно.

Очевидно има някакви локални динамики, които ние като неживеещи във Варна няма как да знаем. В това отношение най-добре би се изказал някой местен наблюдател, който е запознат с това какво се случва, какви са локалните интереси - те са свързани в голямата си част с функциите, които общината изпълнява по контрол на строителството, инфраструктурата и така нататък.

Затова смятам, че този инцидент е локално ограничен и няма връзка с предстоящите местни избори или пък с националните политически партии и техните отношения.

Коментарите по-скоро по дежурство ги дават тези, които не са пряко засегнати. Ако гледаме изявленията на Николай Денков и на Асен Василев, те са свързани с това, че Благомир Коцев е кмет, издигнат от тяхната предизборна коалиция преди три години.

- Доколко политическият консенсус при избора на нов Висш съдебен съвет е устойчив?

- Аз не знам дали въобще има консенсус. По-скоро има сделка. Сделката минаваше през това членовете на от парламентарната квота във ВСС да бъдат избрани без гласовете на ГЕРБ и на ДПС. Тази сделка беше постигната между "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Беше определена на някакъв квотен принцип, който очевидно ги удовлетворява. Тези партии не са преставали да са в режим на опониране. По редица допирни точки, в някои по-значими, да кажем бюджета, споровете продължават. Не смятам, че има постигнат консенсус, освен това да се изолират ГЕРБ и ДПС от участието във ВСС. Така или иначе техните гласове не бяха необходими за избора на членове на ВСС. Не беше нужно някой да се съобразява с тях и не виждам да е постигнат някакъв пробив.

Ако очаквате да видите сега някакъв вид синхрон между "Прогресивна България" и ПП и ДБ, според мен ще има да чакате. Няма да има такъв синхрон. Синхронът за избора на ВСС беше постигнат, защото ситуацията устройваше и трите парламентарни групи в еднаква степен.

- Нова сглобка няма?

- Не вярвам да има нова сглобка, извън това, което беше направено, за да се изберат конкретни членове във ВСС. Оттук нататък ние като граждани трябва по-скоро да гледаме какво ще направи този Висш съдебен съвет, защото му се възлагат твърде големи очаквания - според мен, нереалистични. Но това създава една потенциална опасност - да се прехвърля на него отговорност за неща, които така или иначе няма да се случат или пък ще се случат. Ще припомня поредицата от промени, и конституционни включително, които не доведоха до широко рекламирания резултат. Да не се окаже накрая - според мен точно така ще се окаже, но да видим, че и широко рекламираната промяна във ВСС, която трябва да доведе, видите ли, до прелом в правораздаването в България, ще бъде поредната глътка разочарование за всички, които очакват голяма промяна.

- Има ли нова политическа ситуация в страната след това, което се случи на президентските избори - на първия и втория тур, след избора на ВСС, при обсъждането на бюджета? Виждате ли контурите на нещо ново?

- Създава се нова ситуация, но тя да кажем, че не е глобална, по-скоро - локална. На първо място има някакъв вид ново политическо лидерство около Андрей Гюров и Георги Кандев, което може да се реализира, но може и да не се реализира. Ако тръгнат някакви процеси в момента, свързани с бюджета, с бюджетната процедура, с някакъв вид социално недоволство заради високи цени, обедняване и така нататък, е възможно да се търси негова реализация в такъв вид протести.

Миналата година протестите бяха изнесени основно от активисти, привърженици, симпатизанти и хора, мобилизирани около "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Ако Андрей Гюров и Георги Кандев търсят реализация в политиката, вероятно биха търсили подобна гражданска мобилизация в момента, която да им помогне да се утвърдят като политически лидери. Разбира се, пред това има препятствия и те идват от съществуващото политическо лидерство в тези партии. Доколкото видях, на Асен Василев никак не му харесва да дели лидерство с тях. В перспективата на местните избори дори се заявява, че няма да се възстанови предизборната коалиция ПП-ДБ, че двете партии ще работят поотделно. Това е може би най-осезаемата промяна, която от април месец насам се случва. При останалите политически сили няма кой знае какво ново, което да бъде коментирано.

- А има ли енергия за протести? За протестна мобилизация?

- Протестната мобилизация не винаги е функция на енергията. Някой път е функция на някакви други фактори, например външни или финансови фактори. Така че не е необходимо да мерим до каква степен има недоволство, до каква степен се артикулират някакъв вид социални искания и да очакваме те да бъдат реализирани в протести. Възможно е протести да има и когато няма енергия, възможно е да има енергия, пък да няма протести. В такава канава работим в България през последните години.

- Какъв е бюджетът според вас - реформаторски или социален?

- Оптимален - прави по малко от всичко, без някакви смели движения в една или друга посока. Там, където прави по-резки движения, ние виждаме, че има веднага реакция, особено в сферата на социалната политика. Тази реакция се материализира, съответно има отстъпване от страна на мнозинството по някои от острите въпроси и в крайна сметка ще се напасне някаква форма на бюджета, която да бъде приета. Оттам нататък всичко е въпрос на интерпретации. Има хора, които ще са доволни, има такива, които няма да са доволни, има такива, за които това няма никакво значение. Но определено има и моди, световни моди.

Например - през последната една година основният рефрен на Демократическата партия на САЩ по отношение на администрацията на президента Тръмп се върти около бюджетните въпроси, около това, че парите се харчат неефективно, че се харчат пари за войни, а не за децата и така нататък. И виждате, че същите рефрени се подемат от български политици и се използват много ефективно. По същия начин има хора, които гледат какво се случва в Западна Европа - протестите във Франция, протестите в Италия и по техен почерк се опитват да произведат нещо и на наша територия. Тези външни примери, разбира се, се побългаряват в някаква степен и чисто като послание, и организационно. Дали ще произведат резултат според мен е още рано да кажем. Аз по-скоро съм скептичен. Познаваме лидера на управлението Румен Радев - той е много по-малко склонен от други политици като Бойко Борисов, например, да хвърля оставка, да дава назад, да освобождава министри и т. н. Смятам, че поне до средата на мандата "Прогресивна България" ще удържа, включително и натиск от улицата, ако се организира такъв. "Прогресивна България" ще бъде много по-малко склонна да тръгне на предсрочни избори в сравнение с предходни мнозинства и кабинети.

- Ако имаме предвид социологическите изследвания, "Прогресивна България" няма за какво да иска предсрочни избори при положение, че има 33% доверие.

- Доверието намалява и понякога е по-изгодно да се направят едни предсрочни избори и да се реализират тези 33% сега, отколкото да се изчака още две години, примерно, и тогава да се реализират 15%, не 33. Винаги в такава ситуация има и едната сметка, и другата сметка. Ясно е, че каквито и да бъдат и когато и да бъдат следващите избори, "Прогресивна България" няма да достигне резултат от 1 400 000 гласа, какъвто имаше на изборите през април. Даже най-вероятно няма да се доближи до него. Въпросът е с колко пада доверието, какво го ерозира и кога би бил стратегически най-добрият ход за тези хора да се явят на предсрочни избори, ако изобщо такова нещо им се върти в главите. Защото има и хипотеза, при която те изкарват четиригодишен мандат, без оглед на това какъв ще бъде електоралният шамар за тях на следващите редовни избори, ако такива бъдат дочакани през 2030 г. Възможно е да има много голям отлив. Виждали сме такива случаи неведнъж и дваж - да се сетим какви бяха резултатите за НДСВ през 2001 г. и какви бяха през 2005-а след пълен мандат.

- Според вас как ще се развият отношенията между президента Йотова и премиера Радев?

- На първо място това са лични отношения, не толкова институционални, тъй като в институционално отношение те нямат кой знае какво да делят. А за техните лични отношения аз трудно бих могъл да говоря. Възможно е да бъдат някакви синхронни, безпроблемни, безоблачни - така се предполага. Все пак г-жа Йотова беше подкрепена от Румен Радев и от "Прогресивна България". Възможно е да възникнат и някакъв вид конфликти. Възможно е тя да се опита да се еманципира от Румен Радев, така да се каже - да излезе извън неговата опека. Много неща са възможни, но според мен е рано дори да говорим за това, тъй като нейният президентски мандат започва през януари, сега тя довършва мандат. Тогава тя ще направи, предполагам, някакво политическо обръщение, ще направи заявка какъв ще бъде нейният президентски мандат. Сега е твърде рано.

В момента тя посещава различни държави - в такава роля се е ангажирала. Това показва, че няма да се ангажира, поне към този момент, до встъпването ѝ в официален мандат, с вътрешни въпроси. Да коментира, примерно, по-остро вътрешната политика или въпроси, които непосредствено засягат управлението, където би могла да влезе в някакъв вид дискусия с представители на правителството, не дай си Боже, с премиера. Нали, ако има нещо, по което те биха могли да се скарат и да спорят и да има някакво взаимодействие в негативен смисъл, това е по вътрешната политика и нещата, които касаят управлението на страната. Ако Йотова се реализира като посланик на България в Камбоджа, където беше миналата седмица, едва ли ще има точки, по които да влезе в конфликт с министър-председателя или с неговия кабинет.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.