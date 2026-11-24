Украинският президент ще се обърне към Конгреса на САЩ за военна помощ, ако Тръмп не убеди Путин да спре войната до края на 2026 г.

7109 Снимка: АП/БТА

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Украйна ще се нуждае от 115 милиарда евро външна финансова подкрепа през 2027 г., заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той съобщи пред участниците в Конгреса на регионалните и местните власти, че правителството вече е осигурило около 90 милиарда евро под формата на ангажименти от ЕС за идната година и води преговори за това откъде да бъдат намерени останалите 25 милиарда евро.

В момента ЕС е основният финансов поддръжник на Украйна и миналата седмица обяви план за предоставянето на заем в размер на още 45 милиарда евро в подкрепа на украинската икономика и военните усилия. Други 45 милиарда евро бяха част от финансирането в размер на 90 милиарда евро, одобрено през декември миналата година и планирано за тази и следващата година.

"Европейската комисия вече представи начин за осигуряване на това финансиране и в момента работим, за да гарантираме, че Европейският съюз ще го подкрепи", заяви Зеленски.

"Трябва да намерим още 25 милиарда евро. Уверен съм, че ще се справим с тази задача", подчерта той, цитиран от БТА.

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В същото време той обяви и намерението си да иска военна помощ от САЩ, но от Конгреса, където вече доминират демократите. В интервю за "Блумбърг" Зеленски заяви, че планира да се свърже с Конгреса, ако американският президент Доналд Тръмп не успее да убеди руския си колега Владимир Путин да сложи край на войната до края на годината, предаде Укринформ.

Зеленски посочи, че ако не бъде постигнато приемливо за страната му мирно споразумение, Киев ще поиска от САЩ значителен пакет от военна помощ и по-строги санкции срещу Русия. "Подкрепата за Украйна и санкциите трябва да са на такова ниво, че да отправят ясен сигнал до руснаците. Време е да се седне на масата за преговори и да се сложи край на войната", подчерта украинският лидер.

"Пратениците на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф настояват да се сключи мирно споразумение "възможно най-скоро", в идеалния случай - до януари", каза още Зеленски. За Украйна има риск да се сблъска с искания за значителни отстъпки, като същевременно Путин с нищо не показва, че е готов да спре войната, продължи украинският президент.

"Има желание да се действа много бързо и това е ясно както за нас, така и за руснаците. Разбираме на каква цена може да стане това. Ние също много искаме мир, но не и само за сметка на Украйна", отбеляза Зеленски.

По-рано украинският лидер заяви, че основният фокус в консултациите между Киев и съюзниците е върху предоставянето на гаранции за сигурност, аналогични на клаузата за взаимна отбрана по член 5 от договора на НАТО. Макар да не отхвърли тази възможност в интервюто си за "Блумбърг", Зеленски изрази скептицизъм относно това как биха действали гаранциите на практика. Той подчерта, че Украйна се нуждае от твърди ангажименти от западните си съюзници за значителна военна подкрепа и по-строги санкции в случай на нова руска инвазия.

Зеленски добави, че пълноправното членство на страната му в алианса е далеч по-добро решение. По думите му ключови европейски съюзници, включително Германия и Франция, които дълго време се отнасяха с недоверие към тази идея, сега са по-склонни да я подкрепят. "Ако утре Тръмп заяви: "Подкрепям членството на Украйна в НАТО", според мен Европа също ще застане зад него", добави Зеленски.

Путин категорично се противопоставя на възможността за присъединяване на Украйна към НАТО, но Зеленски смята, че то би било в интерес и на Русия. "Ако Путин смята, че Украйна се готви да търси военно отмъщение, именно той би трябвало да бъде най-заинтересован от членството ни в НАТО", заяви Зеленски. "Защото ако Украйна се присъедини към НАТО, няма да можем да си върнем окупираните територии със сила. Ще загубим всичките си партньори", обясни украинският президент.

Зеленски също така призова съюзниците на Украйна да увеличат доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", за да се противодейства на руските удари с балистични ракети.

"Моля ви, покрийте нуждите ни поне за целия декември", обърна се Зеленски към съюзниците на Киев. "Защо? Защото все още разчитам, че ще успея да намеря, така да се каже, нов подход към новия Конгрес през януари или февруари", добави той.

Според Зеленски американският министър на отбраната Пийт Хегсет все още не е одобрил доставката на 48 ракети "Пейтриът", които Украйна очаква от САЩ. Дори и след получаването на тази пратка Украйна ще остане далеч от нуждите си от ракети прехващачи, посочи украинският президент.

По-рано той заяви за Блумбърг, че от миналата година САЩ доставят на Украйна по 12 ракети "Пейтриът" месечно, което е около една четвърт от обещания от правителството на предшественика на Тръмп - Джо Байдън, брой ракети. "Много е неприятно, че на фона на всички преговори по въпроса как да се прекрати войната, Украйна е изправена не само пред съкращаване, но и пред забавяне на доставките на прехващачи "Пейтриът", продължи Зеленски. Според него тази година Русия напълно е променила хода на войната.

"Армията ѝ сега води война срещу цивилното население. Понеже противопоставянето на войски срещу войски от предходния етап не даде резултати", обвинява украинският лидер. Русия вече не нанася удари само по енергийни обекти, а включи списъка си с мишени водоснабдителната инфраструктура и мостовете между двата бряга на река Днепър в Киев. "Когато някой удари пречиствателна станция с балистична ракета, можете ли да си представите, че това може да е случайно" попита риторично Зеленски.

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