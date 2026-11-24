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Полицейски инспектор от сектор "Охранителна полиция" към Районното управление в Елена е задържан при акция на дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР. В хода на разследването са открити и иззети множество оръжия и боеприпаси.

При претърсване на жилището, обитавано от полицейския служител, са намерени шест огнестрелни оръжия, над 300 патрона, както и оборудване за преработване на оръжия и боеприпаси, съобщава BurgasMedia, позовавайки се на информация от МВР. Пет от иззетите оръжия са собственост на други лица.

Инспекторът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 339, ал. 1 и ал. 3 от Наказателния кодекс. Разследването се води от Окръжния следствен отдел при Окръжната прокуратура във Велико Търново.

По информация на NOVA разследването е свързано с предполагаемо незаконно притежание и преправяне на чужди огнестрелни оръжия, както и с незаконно изработване на боеприпаси.

Срещу полицейския служител нееднократно са подавани сигнали. Освен данните за незаконна дейност с оръжия и боеприпаси, в рамките на проверката са разглеждани и съмнения за бракониерство.

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Към момента няма информация дали на задържания инспектор е повдигнато обвинение, както и дали срещу него е започнало дисциплинарно производство.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.