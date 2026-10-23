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Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с около 29% още от 1 януари, вместо обичайната промяна на цените от 1 юли. Това прогнозира бившият заместник-председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков в предаването "Тази сутрин" по bTV. Предупреждението идва на фона на искането на "Булгаргаз" за увеличение на цената на природния газ с близо 34% от 1 ноември. Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР.

Цените

Според Божков природният газ формира над 50% от цената на топлинната енергия, а при "Топлофикация София" делът му достига около 70%. Допълнително влияние оказват разходите за въглеродни емисии, които по оценката му представляват около 20% от себестойността на топлинната енергия. Експертът посочи, че при предишното определяне на цените регулаторът е заложил прогнозна стойност от 75 евро за въглеродните емисии, докато в момента те се търгуват за около 82 евро.

При увеличение на природния газ с близо 34% сметките на Божков показват, че топлинната енергия в София може да поскъпне с около 29%. Той допуска, че регулаторът би могъл да ограничи увеличението до приблизително 20%, но се съмнява, че това ще бъде възможно. По думите му подобен скок може да бъде отразен в цените още от началото на следващата година, ако КЕВР реши да ги преразгледа.

"При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви", заяви Божков. Очакваното поскъпване би засегнало както отоплението, така и битовата топла вода, тъй като и двете услуги се произвеждат с топлинна енергия.

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Божков предупреди, че поскъпването на природния газ на европейските пазари се отразява и върху цените на електроенергията. "Има едно правило, което е неотменимо за цяла Европа. Въпреки че цената на електрическата енергия в България не е толкова пряко свързана с природния газ, когато расте цената на газа в Европа, расте и цената на електрическата енергия", обясни той.

Експертът направи разграничение между домакинствата и небитовите потребители, сред които са предприятията, училищата, болниците и търговските обекти. При битовите потребители има възможност натискът върху цените да бъде ограничен чрез използване на по-евтина електроенергия от АЕЦ и държавните водноелектрически централи. Божков обаче предупреди, че задържането на цените по този начин ограничава финансовите средства, с които тези производители разполагат за инвестиции.

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