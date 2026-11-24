"Ако сега не започне битката срещу мутрите във Варна, следващият кмет, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало", заяви Коцев

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Във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов-Дънката. Натискът, който той е оказал върху Общинската избирателна комисия във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации гласуваха за моето отстраняване. Това заяви кметът на морския град Благомир Коцев, след като снощи Общинската избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно пълномощията му и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. Причината са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.

"Ако не докараме тази битка докрай, ще изгубим града си. Никоя мутра няма право да избира вместо варненци", категоричен бе Коцев.

Градоначалникът изтъкна, че решението на ОИК е взето само два часа, след като Общинският съвет е гласувал бюджета на Варна.

"Знаете, че изтеглих от бюджета и от заема за инфраструктура две точки - за тунела под Морската градина, който води до крайбрежната алея и за продажбата на три общински имота. За никого във Варна не е тайна, че тунелът беше предложение на "Алтернатива на гражданите", а общинските имоти бяха поискани от "Български глас". Осуетяването на тези искания, които са в остър разрез с очакванията на варненци, е директната, но не единствена причина за решението на ОИК", заяви Коцев.

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Кметът на Варна подчерта, че комисията се е произнесла по сигнал срещу него отпреди една година, а не по този отпреди две седмици, което по думите му е доказателство, че отстраняването му е било подготвено предварително като наказание за "непокорството" му пред бизнесмени, претендиращи да управляват града от сенките.

"Техните маски паднаха, но не докрай, затова последната ще я сваля аз. Нека да е ясно на всички. Тази вечер, на 23 ноември 2026 г., във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов-Дънката. Натискът, който той е оказал върху Общинската избирателна комисия във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации гласуваха за моето отстраняване. Олигархията във Варна е по-силна отвсякога, по-силна от групировките през 90-те. По-силна, отколкото всяка национална власт за 37-те години демокрация в България", коментира Коцев.

Той добави, че за три години не е преклонил глава нито веднъж - включително когато е делил килия с рецидивисти в София, за да устои на "бивши барети и контрабандисти във Варна", нито при гласуването на бюджета.

"В крайна сметка хората, на които казвам "НЕ" в продължение на три години, решиха, че са изгладнели достатъчно много, за да кажат "НЕ" на свободните варненци, които ми дадоха мандат да ги вдигна от общинската трапеза", каза още Благомир Коцев.

В края на обръщението си варненският градоначалник предупреди, че ако сега не започне битката срещу "мутрите във Варна", следващият кмет, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде "окончателно превзет и отцепен от България".

"Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие", завърши той.

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