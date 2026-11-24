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Политическите реакции в парламента не закъсняха, след като Еврокомисията преминава към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за България. Днес следобед стана ясно, че Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на страната ни, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България.

Според източници на NOVA от белгийската столица тя може да бъде до 0.02% от брутния ни вътрешен продукт за 2026 година. Сметките показват, че при БВП за миналата година от 125 млрд. евро глобата може да достигне 25 милиона евро. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

ГЕРБ-СДС: Европейската комисия е свалила доверието си спрямо правителството на България

"Брюксел изпрати изключително сериозен и лош знак за българското правителство", заяви Теменужна Петкова от ГЕРБ-СДС след обявената глоба.

"Европейската комисия казва, че случаят на България е особено тежък случай по отношение на неизпълнението на мерките, свързани с процедурата по свръхдефицит. Това не означава нищо друго, освен снемане на доверието от страна на Европейската комисия спрямо правителството на България", заяви депутатът.

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Тя каза, че "Прогресивна България" "успя да сбъдне най-лошия сценарий за публичните финанси на страната". "Подобно нещо никога не се е случвало до настоящия момент. България е изправена пред това да понесе санкция, която може да достигне до 0,02 процентни пункта от брутния вътрешен продукт на страната. Това ще стане съвсем скоро, на 11 декември. Европейската комисия ще внесе в ЕКОФИН предложение, което Съветът ще гласува, за санкция по отношение на България", обясни още Петкова.

Депутатката беше категорична, че от ГЕРБ са предупреждавали за последиците от процедурата по свръхдефицит, но правителството е отказало да предприеме всякакви мерки.

"Демократична България": От седмици предупреждаваме, че точно това ще се случи

"От седмици предупреждаваме, че точно това ще се случи. Но министри от правителството ни отговаряха, че това не е възможно", заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България". Той посочи, че за да не бъде прието предложението от Европейската комисия е необходимо 2/3 от Европейския съвет да гласуват, против, което, по думите му, е практически невъзможно.

Мирчев беше категоричен, че глобата ще бъде наложена на страната ни. Той отбеляза, че сумата не е голяма, но проблемът е имиджов, тъй като това показва, че България не е надежден партньор. "Страна в еврозоната, която не спазва ангажиментите си, която не спазва фискална дисциплина, която не прави нищо, за да си подреди бюджета. Това е големият проблем. Това е недоверие към правителството”, заяви Мирчев.

"Възраждане": ЕК ни казва, че правителството свива разходите много бавно

Това, което Европейската комисия ни казва е, че правителството свива разходите много бавно. Моето мнение обаче е, че те не са в позиция да ни го казват, защото повече от 10 държави в ЕС в момента са в процедура по свръхдефицит. Това коментира депутатът от "Възраждане” Димо Дренчев.

"Не е станало нищо драматично. Това е част от един процес. Първият сигнал дойде още през октомври. Окончателното решение ще бъде взето до края на тази година”, каза той.

Той допълни, че рязкото свиване на разходите, което те препоръчват, всъщност ще вкара страната ни в рецесия. "Те препоръчват бюджетните разходи да нарастват с малко над 4%, докато в проектобюджета, който ще бъде приет без особени изменения, те нарастват с 2,5 милиарда евро, или с около 10% - повече от два пъти над тяхната препоръка. Правителството би трябвало да преразгледа бюджета поне за 2027 година. Управляващите избраха пътя на най-малкото съпротивление. Увеличават данъците, за да могат да харчат повече за социални разходи. Това не е правилният път”, коментира депутатът.

"Препоръчвам и на нашето правителство, и на тези в Страсбург да послушат европейските граждани, както и да видят за какво са всички протести в Италия, Франция и Германия. Нека бъдем по-прагматични, да намалим разходите по Зелената сделка, която се вижда, че вече не се възприема от никого освен от ЕС, и да се грижим повече за собствените си граждани - и българското правителство, и европейските институции”, каза той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.