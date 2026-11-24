16709 Снимка: Скрийншот/Нова телевизия

Чуйте статията:

12-годишно момиче роди в монтанската болница. Благодарение на екипа от акушер-гинеколози в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" майката и бебето са в добро състояние. Момиченцето е родено със секцио, съобщи Нова телевизия.

12-годишната майка е заявила, че ще се грижи за дъщеря си. Бащата на бебето е на 16 години, а двамата живеят заедно от три години. По случая са уведомени "Закрила на детето" и прокуратурата в Монтана.

"Детето роди момиче по оперативен път - чрез цезарово сечение - поради възрастта, поради структурите на таза и по ред други причини", обясни д-р Захари Николов, началник на Акушеро-гинекологичното отделение в болницата.

Лекарят коментира случая като изключително тревожен: "За съжаление, това е нещо потресаващо. Дете на 9 години отива да живее при "съпруга си". Забременява преди първата си менструация, тя не знае какво е това. И сега ражда".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През 2009 година 11-годишно момиче роди първото си дете в Областната болница в Сливен. Раждането бе естествено, а новороденото тежеше 2,5 кг. Лекарите тогава разказаха, че невръстната майка искала да бъде изписана още същия ден, за да може да присъства на собствената си сватба.

Според актуалния текст на чл. 151, ал. 1 от Наказателния кодекс, приет от Народното събрание през март т.г., половото сношение с лице под 16 години се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години, когато деянието не съставлява по-тежко престъпление по чл. 152. Дотогава НК криминализираше секса с деца, ненавършили 14 години.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.