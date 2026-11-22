Направиха кръпки вместо ремонт на опасни фуги в мост на Софийския околовръстен път
Необходимите дейности са извършени днес в периода от 7:00 до 11:00 ч., съобщиха от МВР за извършеното днес от АПИ на съоръжението над бул. "Симеоновско шосе"
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Движението по Софийския околовръстен път в участъка от бул. "Александър Малинов" към бул. "Черни връх" вече е възстановено, съобщиха от МВР.
Столична община
Ограничението беше въведено заради установени повреди по дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. "Симеоновско шосе".
Според съобщението необходимите ремонтни дейности са извършени днес в периода от 7:00 до 11:00 ч. и след приключването им движението в района е възстановено и се осъществява нормално.
За опасното състояние на фугите на моста над бул. "Симеоновско шосе" имаше множество сигнали от граждани и медии. През октомври Столичната община призова Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) да предприеме незабавни мерки за обезопасяване и ремонт. Една от компрометираните фуги е била с дълбочина над 50 сантиметра и ширина над 20 сантиметра. Покрай пътя около нея има има множество тасове и счупени и изпаднали автомобилни части.
Организацията "Граждански инспекторат" засне извършеното днес, което се оказа закърпване на дупките вместо основен ремонт.
"Очаквахме качествено и дългосрочно решение на проблем, за който институциите са уведомявани още от февруари 2024 г. След близо три години чакане е съвсем естествено да очакваме траен ремонт, а не поредното кърпене", коментира във фейсбук общинският съветник от ГЕРБ Стефан Марков.
Той публикува колаж от генерирано с ИИ изображение как е очаквал да изглежда ремонтът и реална снимка на направените кръпки.
Марков пита АПИ дали кръпките са междинен етап или окончателни, кой е изпълнителят и кой е приел ремонтните дейности и какъв е гаранционният срок.