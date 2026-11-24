Сегашният изтича на 1 януари 2027, а в Комисията са постъпили много жалби, че им предлагат монтаж чак през март

1299 Снимка: БТА

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Комисията за защита на потребителите (КЗП) предлага срокът за подмяна на уредите в топлоснабдени сгради с такива за дистанционно отчитане да се удължи с една година - до 1 януари 2028 г., съобщиха оттам.

Към момента срокът в закона е до 1 януари 2027 г. Предложението засяга и вече монтираните индивидуални разпределители, индивидуални топломери и индивидуални водомери за топла вода. Сроковете за промяната на уредите са описани в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.

Предложението на КЗП се депозира пред Министерството на енергетиката и Комисията по енергетика в Народното събрание.

Като мотив КЗП посочва, че са постъпили множество жалби и сигнали от потребители, че за отделни жилища са им предложени дати за монтаж през март 2027 г. - след изтичането на сега действащия срок. Потребителите съобщават и за ограничени наличности на съвместими модели. При подмяна новото средство трябва да може да се отчита от системата, която обслужва сградата. Това ограничава избора, когато подходящият модел липсва или графикът за монтаж е запълнен, посочват от КЗП.

По публикуваните цени на дружества за дялово разпределение подмяната на два индивидуални водомера за топла вода и четири индивидуални разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж.

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Сумите могат да са и по-високи и зависят от вида на отоплителните инсталации и жилищата. Този еднократен разход идва в началото на зимата, когато сметките за отопление също са сериозен фактор в бюджетите на домакинствата, отбелязват от КЗП.

За част от домакинствата в София разходът се добавя към другите извънредни - за временно отопление и осигуряване на топла вода при продължителни прекъсвания на топлоснабдяването, което е проблем от месеци на хиляди домакинства в южните квартали на София, пише БТА.

Според КЗП допълнителната една година ще даде време на домакинствата да планират разхода си, а на дружествата - да организират доставките и монтажа. В мотивите си КЗП посочва също и нуждата от икономическа оценка на отсрочката според европейските изисквания.

Промените в Закона за енергийната ефективност, с които се задължават домакинствата да сменят уредите с дистанционни, бяха приети през 2021 г. Потребителите имаха гратисен период за смяна на уредите до 1 януари 2027 г.

До края на 2026 г. остават за подмяна около 75 000 водомера. Значително по-малък е броят на оставащите за подмяна индивидуални разпределители по радиаторите - около 7 на сто, или приблизително 10 000 клиенти.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



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