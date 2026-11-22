Затварят част от столичния Околовръстен път заради опасни фуги на мост
От 22 ноември се спира движението в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“. Ограничението ще остане в сила до приключване на ремонта.
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От 22 ноември се затваря за движение участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. "Александър Малинов" към бул. "Черни връх". Причината са повредени дилатационни фуги на моста над бул. "Симеоновско шосе", съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
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Ограничението ще остане в сила до отстраняване на повредите и възстановяване на безопасните условия за преминаване. По план ремонтът трябва да продължи от 7:00 до 11:00 ч. Трафикът в района ще се регулира от екипи на "Пътна полиция", които ще подпомагат шофьорите и ще следят за спазването на временната организация.
От полицията призовават водачите да се съобразяват с поставените знаци и указанията на служителите на място. На пътуващите в района се препоръчва да използват алтернативни маршрути и да предвидят повече време за придвижване.
За опасното състояние на фугите на моста над бул. "Симеоновско шосе" имаше множество сигнали от граждани и медии. През октомври Столичната община призова Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) да предприеме незабавни мерки за обезопасяване и ремонт.
Една от компрометираните фуги е била с дълбочина над 50 сантиметра и ширина над 20 сантиметра. Около нея са открити множество автомобилни части, включително тасове, както и шахта без капак.