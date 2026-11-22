От 22 ноември се спира движението в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“. Ограничението ще остане в сила до приключване на ремонта.

2102 Снимка: Булфото

Чуйте статията:

От 22 ноември се затваря за движение участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. "Александър Малинов" към бул. "Черни връх". Причината са повредени дилатационни фуги на моста над бул. "Симеоновско шосе", съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Ограничението ще остане в сила до отстраняване на повредите и възстановяване на безопасните условия за преминаване. По план ремонтът трябва да продължи от 7:00 до 11:00 ч. Трафикът в района ще се регулира от екипи на "Пътна полиция", които ще подпомагат шофьорите и ще следят за спазването на временната организация.

От полицията призовават водачите да се съобразяват с поставените знаци и указанията на служителите на място. На пътуващите в района се препоръчва да използват алтернативни маршрути и да предвидят повече време за придвижване.

За опасното състояние на фугите на моста над бул. "Симеоновско шосе" имаше множество сигнали от граждани и медии. През октомври Столичната община призова Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) да предприеме незабавни мерки за обезопасяване и ремонт.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Една от компрометираните фуги е била с дълбочина над 50 сантиметра и ширина над 20 сантиметра. Около нея са открити множество автомобилни части, включително тасове, както и шахта без капак.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.