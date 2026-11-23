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Стотици
са иззети при акция на криминалистите в фалшиви парфюми , съобщиха от МВР. Божурище
Полицейската операция е проведена на 20 ноември от служители на
. В хода й е извършена проверка в склада на спедиторска фирма в индустриалната зона на Божурище. Установена е пратка, съдържаща общо 1365 парфюма с поставени върху тях надписи - словесни, фигуративни и комбинирани, сходни на защитени търговски марки, без налични документи за законен произход, включително и удостоверяващи съгласието на правопритежателите. ОДМВР-София
В съпровождащите пратката документи артикулите не са описани с реалните си наименования, а са посочени като козметични продукти или ароматизатори.
На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 172Б от НК. Действията по разследването продължават, допълват от столичната полиция.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.