Ограниченията ще продължат до 23 март 2027 г. и засягат четири трамвайни и осем автобусни линии, както и автомобилния трафик

0 Снимка: Пресцентърът на Столична община

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Започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. "Княгиня Мария Луиза". Ремонтните дейности се извършват в участъка от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй", съобщиха от Столичната община.

Продължават строително-монтажните работи по реконструкцията на релсовия път. Предвижда се и рехабилитация на пътните платна в участъка от Централната жп гара до ул. "Козлодуй", съобщи заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, цитиран в прессъобщението.

Във връзка със строителните дейности от 24 ноември 2026 г. до 23 март 2027 г. включително се въвежда временна организация на движението, която засяга автомобилния и градския транспорт.

За движение се затварят южното и западното централно платно на бул. "Княгиня Мария Луиза" между бул. "Христо Ботев" и ул. "Козлодуй".

Между бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" автомобилите ще преминават двупосочно по северното и източното централно платно. Между улиците "Струга" и "Козлодуй" трафикът към бул. "Сливница" ще преминава по източното централно платно, а в обратната посока - по източното локално платно.

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Досегашната организация на движението пред Централната жп гара се запазва.

Временни маршрути се въвеждат за четири трамвайни линии:

№ 3 - между гара "Захарна фабрика" и надлез "Надежда" през бул. "Христо Ботев" и Централната гара.

№ 4 - между бул. "Никола Петков" и гара "София-север" през подлеза "Надежда" и бул. "Рожен".

№ 12 - между пл. "Журналист" и кв. "Илиянци" през ул. "Алабин", бул. "Христо Ботев" и Централната гара.

№ 27 - между кв. "Манастирски ливади-запад" и кв. "Орландовци" през ул. "Козлодуй".

Променят се маршрутите на автобусни линии № 21, 22, 78, 85, 213, 285, 305 и 404.

Автобусите по линии № 78, 213, 305 и 404 ще достигат района на Централната гара през бул. "Сливница", ул. "Опълченска" и бул. "Княгиня Мария Луиза".

Линии № 85 и 285 ще преминават през бул. "Христо Ботев" в посока ж.к. "Връбница 2", като обратните им маршрути остават непроменени.

За автобуси № 21 и 22 се въвежда временна крайна спирка на бул. "Княгиня Мария Луиза" с код 6841. В посока Войнеговци и Подгумер автобусите ще обслужват и спирката при Централната гара.

Столичната община започна през юни реконструкция на 1,2 км трамваен път по бул. "Княгиня Мария Луиза" в участъка от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй". Проектът предвижда цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50 години, на контактно-кабелната мрежа и на осветлението, както и обновяване на пероните на спирките на градския транспорт.

Столичната община получи в началото на март одобрение за плащания в размер на над осем млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на столицата. Средствата са насочени към девет обекта, като най-големият проект е цялостната реконструкция на бул. "Александър Стамболийски" заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. "Западна" до бул. "Константин Величков" в район "Красна поляна".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.