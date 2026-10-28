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Очаквам следващата година да е предизборна за София, коментира пред Радио София общинският съветник Ваня Григорова.

"В крайна сметка, резултатите не могат да дойдат в рамките на една година. Можеш да асфалтираш една улица, можеш да боядисаш една фасада през последната година, но няма как да правиш сериозни структурни промени. Това, което говорех в предизборната кампания, не беше предизборно говорене. Това е устойчиво мое разбиране. А именно, всички обществени услуги трябваше да бъдат върнати в общински ръце", обясни Григорова и даде пример с разразилата се преди около година криза с боклука.

Според нея, по проблема е трябвало да започне се работи още през 2023 г. след провеждането на изборите. "Ние щяхме да имаме едно укрепено и достатъчно мощно общинско предприятие, което да може да поеме дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, там, където кметът не може да се разбере с частните фирми. Само че това, което ние видяхме, е театър от страна на господин Терзиев. И аз го казвам съвсем отговорно. И има достатъчно много доказателства за това. Доказателството е едно - късното пускане на обществените поръчки. Второ - спомняте си, вероятно, че на 5 октомври, вече имаме година и един месец, че и повече оттогава, той каза, че в рамките на 10 дни процесът ще бъде нормализиран. Една година по-късно не е нормализиран", посочи Ваня Григорова.

Тя заяви, че има проблем и с дроновете, които трябва да следят за незаконно изхвърляне на отпадъци.

"През последната, може би, половин година дроновете, които следят незаконните сметища, не се пускат? Защо? Защото по този начин се амнистират нарушенията на фирмите, които изхвърлят незаконно, включително строителни отпадъци", каза общинският съветник.

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Григорова коментира и строителството на столичното метро.

"То е благодарение на Братоев, когато аз спасих, за да остане в борда на директорите на "Метрополитен". Защото той е човекът, който познава метрото, той е човекът, който познава плановете за разширение на метрото. Той е човекът, който знае как да се пребори за европейски средства, които не могат да бъдат усвоени по други програми, като "Околна среда", например. Така че и метрото се движи не благодарение на това управление, а благодарение на опита, който е натрупан в "Метрополитен".

По отношение на "Топлофикация-София", Ваня Григорова изтъкна, че основният проблем на дружеството е остарялата инфраструктура: "Поради това, че инфраструктурата не е обновявана мащабно от десетилетия, отпреди 89-та година, поради това изтича вече обработена вода. Обработена, означава загрята до необходимата температура, обработена с необходимите химикали. На час изтичат общо в цяла София около 1100 тона вода. Това е загуба на час и тя изтича през тръби, които са на дупки като сирене. Ето, това е проблемът".

По думите й, загубите от изтичането на загрятата вода от "Топлофикация-София" възлизат на около 70 милиона евро на година. Въпреки това, дружеството е с най-малки загуби в сравнение с останалите Топлофикации в страната, заяви Григорова и добави, че не е вярно, че дружеството не работи добре, "просто има нужда от много сериозни и мащабни инвестиции".

"Ако не работи "Топлификация" това означава, отвсякъде да започнат да пушат комини или успоредно с това да се ползват климатици, което означава, че цялата електрическа мрежа ще гръмне. Не може да издържи. Тоест, ние нямаме алтернатива на "Топлификация", не само като столица, като държава нямаме алтернатива на "Топлификация", каза Ваня Григорова.

Според нея дружеството може да бъде укрепено със сериозен инвестиционен заем, с ясни параметри и програма, за да може остарялата инфраструктура на "Топлофикация-София" да бъде обновена.

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