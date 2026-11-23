НАП констатира нарушения във всички проверени обекти на коледните пазари в София
В неделния ден инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" са посетили общо 8 щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и на коледния базар в ж.к. "Младост" в София
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Нарушения са констатирани във всички проверени търговски обекти на коледните пазари в София, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). В неделния ден инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" са посетили общо 8 щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и на коледния базар в ж.к. "Младост" в София. При проверките са разкрити общо 8 опита за заобикаляне на законодателството.
Столична община
Най-честото сред констатираните нарушения се оказва неиздаването на касова бележка - в три от проверените обекти, в два е установено разминаване между сумите, маркирани на фискалното устройство и наличностите в касата, в един от щандовете липсвало задължителното изписване на наименование и адрес на търговеца, в друг - издавали касови бележки без задължителни реквизити, а в трети липсвали документи за регистрацията на фискалното устройство.
За неиздаването на касова бележка и разминаване на сумите в касата и маркираните на фискалното устройство може да бъде наложена административна мярка "запечатване на обект", пише в съобщението.
Неиздаване на касови бележки е сред най-честите нарушения, които констатира НАП след проверки.
БТА припомня, че в края на миналия месец такива нарушения бяха разкрити след проверки на 5 известни ресторанта в София, а през този месец хотел в Боровец бе запечетан за 14 дни заради неиздаване на касови бележки.
От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП - NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.
Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център - 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].