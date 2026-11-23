В неделния ден инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" са посетили общо 8 щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и на коледния базар в ж.к. "Младост" в София

259 Снимка: БТА

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Нарушения са констатирани във всички проверени търговски обекти на коледните пазари в София, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). В неделния ден инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" са посетили общо 8 щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и на коледния базар в ж.к. "Младост" в София. При проверките са разкрити общо 8 опита за заобикаляне на законодателството.

Най-честото сред констатираните нарушения се оказва неиздаването на касова бележка - в три от проверените обекти, в два е установено разминаване между сумите, маркирани на фискалното устройство и наличностите в касата, в един от щандовете липсвало задължителното изписване на наименование и адрес на търговеца, в друг - издавали касови бележки без задължителни реквизити, а в трети липсвали документи за регистрацията на фискалното устройство.

За неиздаването на касова бележка и разминаване на сумите в касата и маркираните на фискалното устройство може да бъде наложена административна мярка "запечатване на обект", пише в съобщението.

Неиздаване на касови бележки е сред най-честите нарушения, които констатира НАП след проверки.

БТА припомня, че в края на миналия месец такива нарушения бяха разкрити след проверки на 5 известни ресторанта в София, а през този месец хотел в Боровец бе запечетан за 14 дни заради неиздаване на касови бележки.

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От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП - NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център - 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].

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