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Поетапното пускане на парното в София започва на 29 октомври, четвъртък, съобщиха от "Топлофикация София". Първи отопление ще получат училищата и детските градини, след което ще бъдат включени жилищните и административните сгради.

Столична община

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски също заяви, че до края на седмицата ще започне поетапното включване на отоплението, като още от понеделник се очаква повечето сгради в столицата да имат парно, съобщи БНТ.

Решението е свързано с прогнозираното застудяване през следващите 7 дни. Очаква се средноденонощните температури да бъдат под климатичните норми. Съгласно действащите правила отоплителният сезон може да започне, когато средноденонощната температура е под 12 градуса в продължение на 3 последователни дни и прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) показва трайно захлаждане.

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Домакинствата, които желаят парното им да бъде пуснато по-късно, трябва да подадат официално заявление в клиентски център на "Топлофикация София". Към него е необходимо да приложат протокол с решение на Общото събрание на етажната собственост.

От дружеството напомнят на абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят с вода, ако са били източени. В сградите, в които инсталацията не е запълнена, отоплението няма да бъде включено. Преди началото на сезона регулиращите вентили на радиаторите трябва да бъдат отворени максимално, за да се избегне необходимостта от допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Препоръчва се също да бъдат проверени дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако на дисплея няма показания, абонатите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.

 

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