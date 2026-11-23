Николай Младенов се срещна със Сергей Лавров в Москва
Двамата са обсъдили работата на Съвета за мир и следващите стъпки за превръщането на примирието в Ивицата Газа в трайно мирно споразумение
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Прибягването до едностранни мерки, засягащи статута на палестинските територии, е недопустимо. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров на среща в Москва с върховния представител на създадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир за ивицата Газа Николай Младенов, съобщиха от Министерството на външните работи на Руската федерация.
Ивицата Газа
Двамата са обсъдили работата на Съвета за мир и следващите стъпки за превръщането на примирието в Ивицата Газа в трайно мирно споразумение.
Николай Младенов е подчертал, че палестинското управление трябва да бъде свързано с по-широка политическа перспектива за региона. Върховният представител на Съвета за мир е изтъкнал, че Русия има важна роля в процеса като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.
"Превръщането на примирието в траен мир е бавен, труден и крехък процес, който изисква конкретни резултати за хората в Газа, а не поредни обещания. Споразуменията създават възможност. Изпълнението им води до траен мир", написа Младенов в профила си в социалната мрежа Екс.
Turning a ceasefire into lasting peace is slow, difficult and fragile work. There are no shortcuts, and the people of Gaza need tangible progress, not more promises. Today in Moscow, I met Foreign Minister Sergey Lavrov to discuss the work of the @BoardOfPeace. Three priorities framed our discussion. The ceasefire must hold, and all parties must honour their commitments. Palestinian governance in Gaza must be credible, accountable and connected to a wider political horizon. Security and recovery must advance together, because neither can be sustained without the other. As a permanent member of the UN Security Council, Russia has an important role to play in supporting this process. Agreements create the opportunity. Delivery creates lasting peace.— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) November 23, 2026
"От руска страна бе потвърдено твърдото придържане към принципа за две държави при уреждането на израелско-палестинския конфликт въз основа на общопризнатата международноправна рамка, опирайки се върху съответните резолюции на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН. Изтъкната бе готовността за връщането на страните към преговори за трайно уреждане на конфликта с цел създаване на независима палестинска държава на принципа да не бъде прекъсвана териториалната свързаност между Газа и Западния бряг на река Йордан, със столица Източен Йерусалим", отбеляза руското външно министерство.
"Беше акцентирано върху недопустимостта на използването на терористични средства и едностранни мерки, предопределящи статута на палестинските територии", посочиха от руското дипломатическо ведомство.
В изявлението се отбелязва, че Сергей Лавров отделно е подчертал отговорността на външните участници и необходимостта за съгласуване на усилията им при безусловно отчитане на позициите на държавите от региона.
"Беше отбелязана липсата на алтернатива на решението на спорните въпроси с политически методи чрез преговори като главна предпоставка за сигурността на всички държави от Близкия изток. Беше обърнато внимание на руската Концепция за гарантиране на колективната сигурност в района на Персийския залив, чиито положения може да бъдат използвани за преодоляване и на други кризисни ситуации в региона на Близкия изток", са казва още в съобщението на руското МВнР.
Николай Младенов е провел консултации и с руския заместник външен министър Георгий Борисенко.