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Шофьор, чийто лек автомобил е имал видеорегистратор, е заснел първите секунди от верижната катастрофа, която взе 13 жертви и рани десетки на магистрала "Тракия". От кадрите се вижда, че е паднала гъста мъгла и няма почти никаква видимост, съобщи bTV.

Най-тежкият инцидент в историята на страната стана на 10 ноември на 289-ия километър от магистралата в района на пътен възел "Зимница". Там се сблъскаха 86 превозни средства, от които десетки камиони. 11 души загинаха на място, над 50 бяха ранени, а впоследствие починаха още двама.

Устройството в лекия автомобил е заснело как в дясната лента се движи камион, чийто водач кара с по-ниска скорост. Шофьорът на колата, който е заснел кадрите, го изпреварва и секунди по-късно пред него от мъглата изникват стоповете на спрели вече тирове. Шофьорът натиска спирачките и успява да отклони автомобила към канавката.

На кадрите се вижда и човек, който ходи при мантинелата между двете платна и маха.

Записа от видеорегистратора може да видите ТУК>>>

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Експертът от Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров коментира, че от клипа може да се каже, че ориентировъчно видимостта е около 50-60 метра.

"Ако приемем, че автомобилът се движи с около 100 километра, защото изпреварва тир - тирът е допустимо да кара до 90 километра. Ти имаш първо време за реакция 1 секунда, след това, като почнеш да натискаш, имаш още 1 секунда - тоест 50-60 метра ти е спирачният път при 100 километра, и то на сух път. Ако имаш видимост 50 метра, трябва да се движиш с 30 до 40 км в час, за да можеш да спреш", обясни Тодоров.

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