"Възраждане" и ДПС са с подкрепа между 4% и 5%, като остават близо до парламентарната бариера

10982 Снимка: bTV/Маркет линкс

Чуйте статията:

Ако парламентарните избори се проведат сега, "Прогресивна България" би получила подкрепата на около една трета от гласуващите. ГЕРБ-СДС е втора политическа сила с 12%, следвана от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" с близки резултати - съответно около 10% и 9,4%.

Това показват данните от ново национално проучване на "Маркет ЛИНКС", представено от социолога Добромир Живков по bTV. Изследването е проведено сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14-22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.

По думите на Живков трите формации са в рамките на статистическата грешка и при евентуален вот могат да разменят позициите си. "Възраждане" и ДПС са с подкрепа между 4% и 5%, като остават близо до парламентарната бариера.

Проучването отчита и значителен дял на колебаещите се избиратели - 12,3%. Според социолога почти една четвърт от избирателите търсят алтернатива на настоящите политически формации, но засега не я откриват сред парламентарно представените партии.

Снимка: bTV/Маркет линкс

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Добромир Живков коментира, че след продължилото няколко месеца понижение на доверието към кабинета вече се очертава стабилизиране. Положителните нагласи за развитието на страната леко се повишават, макар че предстои да стане ясно дали тенденцията ще се запази през следващите месеци, които традиционно са по-трудни за българските домакинства.

Доверието към правителството остава в негативната част на скалата - 36% одобрение срещу 41% неодобрение. Социологът коментира, че управлението вероятно достига ядрото на твърдата си подкрепа. Премиерът също запазва минимално положителен нетен рейтинг - с един процентен пункт повече доверие, отколкото недоверие.

Снимка: bTV/Маркет линкс

При политическите лидери няма съществени размествания в общата картина. Отчита се по-сериозен спад в доверието към лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. Въпреки това премиерът запазва високо ниво на персонално доверие - 38%, макар че то вече е почти изравнено с недоверието.

Снимка: bTV/Маркет линкс

Сред актуалните теми в изследването е и искането на ГЕРБ за оставка на правителството след трагедията на автомагистрала "Тракия". 60% от анкетираните смятат, че трагедията е била използвана за политически цели. Добромир Живков коментира, че този политически ход категорично не печели одобрението на обществото.

Снимка: bTV/Маркет линкс

Данните от проучването на "Маркет линкс" сочат още, че бюджетът остава едно от големите изпитания пред управлението. 60% от анкетираните смятат, че той може да бъде по-щадящ за финансовото състояние на домакинствата и по-добре да защитава доходите им от инфлацията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.