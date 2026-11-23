Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град, съобщиха от формацията

3457 Снимка: БТА

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия във Варна и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор. Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. Причината са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.

В подкрепа на решението са гласували 20 души - представители на всички политически сили в комисията, съобщи председателят на ОИК-Варна Велин Жеков, цитиран от БНР.

"Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град. Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.

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С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна", написаха от партията.

Междувременно от "Продължаваме промяната" (ПП) излязоха с остра декларация минути след като се разбра, че ОИК-Варна прекрати правомощията на кмета Благомир Коцев. "Мафията отвръща на удара!", заявиха от политическата партия, която го издигна за градоначалник.

"Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Варна да си изберат служебно кмет през общинския съвет ще бъдат пресечени. Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!", заявиха от "Продължаваме промяната".

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