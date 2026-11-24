С това той критикува Ангела Меркел, която беше против разширяването на алианса на изток и смята, че тогава за Путин това би било "обявяване на война“

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Украйна е трябвало веднага да бъде приета в НАТО през 2008 г., заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Ако погледнем назад, е ясно "каква грешка е била" това, че тогава не е било последвано предложението на САЩ на срещата на върха на НАТО в Букурещ, заяви Мерц по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в канцлерството. С това той изрази и критика към позицията на тогавашния федерален канцлер Ангела Меркел, пишат немските медии.

Меркел многократно е защитавала своя отказ от разширяването на НАТО на изток след началото на руската агресивна война през 2022 г. Ако Украйна беше получила перспектива за присъединяване, руският президент Владимир Путин още тогава "би могъл да нанесе огромни щети в Украйна", смята тя.

Мерц е на друго мнение: ако Украйна беше станала член на НАТО, "тази война вероятно щеше да бъде предотвратена", заяви той. Ето защо позицията на френския президент Еманюел Макрон, че сега е време да се обсъди присъединяването на Украйна към НАТО, е "логична".

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Тази позиция съответства и на гаранциите за сигурност, от които Украйна се нуждае, "и които искаме да ѝ предоставим и след края на тази война", заяви Мерц.

Според Мерц гаранциите за сигурност трябва да бъдат "гаранции, подобни на тези по член 5", и в този смисъл биха били "много близки" до присъединяването към НАТО. Член 5 от Договора за НАТО гласи, че въоръжено нападение срещу държава-членка се счита за нападение срещу всички съюзници и те трябва да окажат помощ на нападнатата държава.

Генералният секретар на НАТО посочи, че позицията на НАТО е, че един ден Украйна ще бъде приета в съюза. В отговор на руските провокации срещу Полша и хибридните атаки в други части на Европа Руте предложи разширяване на подкрепата за Украйна. "Така че за всеки инцидент в Европа - повече подкрепа за Украйна, а не по-малко", заяви Руте. Това е най-добрата реакция, която може да се покаже, смята той.

През април 2008 г. тогавашният президент на САЩ Джордж Буш-младши по време на посещението си в Киев заяви, че ще настоява Грузия и Украйна да бъдат включени в плана за действие относно членството в НАТО на срещата на върха на алианса в Букурещ. Той заяви, че "присъединяването на Украйна към НАТО е в интерес на всеки член на алианса и ще допринесе за повишаване на сигурността и степента на свобода в целия свят". На срещата на върха обаче Украйна и Грузия не получиха очаквания план за действие относно членството в алианса. Руският президент Владимир Путин отбелязваше през 2008 г., че в НАТО трябва да се вземе предвид мнението на Русия по въпроса за членството на Украйна в алианса.

Тогава срещу присъединяването на Украйна към НАТО се изказа германската Ангела Меркел. Тогава тя заяви, че все още не е дошло времето за присъединяването на Украйна и Грузия към НАТО. През 2022 г. Меркел заяви, че счита за правилно решението си от 2008 г. да не подкрепи ускореното присъединяване на Украйна към НАТО. Тя също така отбеляза, че Владимир Путин не би позволил на Украйна да се присъедини към НАТО, тъй като за него това би било "обявяване на война".

Сега обаче се чува друго мнение и Мерц смята за разбираема и инициативата на френския президент Макрон да се възобнови дебатът за членството на Украйна в НАТО. Според канцлера, най-късно след края на войната Украйна ще се нуждае от силна защита срещу нова руска атака. Бързо присъединяване обаче не се очертава. Според Рюте понастоящем сред партньорите в НАТО няма единодушие за приемането на Украйна.

В същото време алиансът активно се въоръжава. Германия увеличи военния си бюджет за 2026 г. с 22 милиарда до общо 108 милиарда евро. На срещата на върха в Анкара партньорите на Украйна обещаха също така помощ от по 70 милиарда евро за 2026 и 2027 г.

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