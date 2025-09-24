Един човек беше убит, а множество ранени при стрелба в офис на Имиграционната и митническа служба в Далас, предаде Ройтерс. Стрелецът се е самоубил, съобщават федерални служители, цитирани от БТА.

САЩ

Полицията е реагирала незабавно на съобщенията за стрелбата в офиса в северозападен Далас около 7:30 ч. местно време.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви в публикация в платформата "Екс", че има множество убити и ранени, а стрелецът е мъртъв.

"Маниакалната атака срещу правоохранителните органи, особено Имиграционната и митническа служба, трябва да спре. Моля се за всички пострадали при тази атака и за техните семейства", написа вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в "Екс".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Снимка: AP/БТА

Според местни телевизионни канали трупът на стрелеца е бил открит на покрива на близка сграда.

Снимка: AP/БТА

"Предварителната информация е, че вероятно става въпрос за снайперист", каза изпълняващият длъжността директор на службата Тод Лайънс пред Си Ен Ен.

Снимка: AP/БТА

Медийни публикации съобщават, че някои от жертвите са в критично състояние.

ИЗБРАНО
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки) Лайф
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки)
43988
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
18665
Агрополихим е сред финалистите на престижните Platts Global Energy Awards 2025 Бизнес
Агрополихим е сред финалистите на престижните Platts Global Energy Awards 2025
5762
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия) IT
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия)
14117
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през есента Impressio
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през ес...
1692
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа Trip
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа
1063
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
1415
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат Zodiac
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
1468