Един човек беше убит, а множество ранени при стрелба в офис на Имиграционната и митническа служба в Далас, предаде Ройтерс. Стрелецът се е самоубил, съобщават федерални служители, цитирани от БТА.

Полицията е реагирала незабавно на съобщенията за стрелбата в офиса в северозападен Далас около 7:30 ч. местно време.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви в публикация в платформата "Екс", че има множество убити и ранени, а стрелецът е мъртъв.

"Маниакалната атака срещу правоохранителните органи, особено Имиграционната и митническа служба, трябва да спре. Моля се за всички пострадали при тази атака и за техните семейства", написа вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в "Екс".

Според местни телевизионни канали трупът на стрелеца е бил открит на покрива на близка сграда.

"Предварителната информация е, че вероятно става въпрос за снайперист", каза изпълняващият длъжността директор на службата Тод Лайънс пред Си Ен Ен.

Медийни публикации съобщават, че някои от жертвите са в критично състояние.

