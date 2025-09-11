Ученик е стрелял с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, щата Колорадо, ранявайки двама тийнейджъри преди да се простреля, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. По-късно властите уточниха, че момчето, открило стрелбата, е починало.

Сигнал за инцидента е получен около 12:30 ч. (местно време) в гимназия "Евъргрийн" в Евъргрийн, щата Колорадо, на около 30 мили западно от Денвър, добавя БТА.

Снимка: AP/БТА

Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели.

Снимка: AP/БТА

Никой от полицейските служители, пристигнали на мястото на стрелбата, не е произвел изстрели, добави Кели.

Снимка: AP/БТА

Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището, каза още говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън.

Четири души бяха убити по време на стрелба в училище в САЩ
През 1999 г. стрелба в училището "Колумбайн" в окръг Джеферсън отне живота на 14 души, припомня АП.

Снимка: AP/БТА

Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. Възрастта им не се съобщава.

До привечер един от тях е бил в стабилно състояние.

