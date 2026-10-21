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Кметът на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше изведен от сградата на общината с белезници и при засилено полицейско присъствие, съобщиха БНР и местният сайт "Пиринско". 

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От сутринта ГДБОП и ДАНС провеждат в родопската община акция, свързана със злоупотреби при обществени поръчки в Агенция "Пътна инфраструктура" и с европроекти. Извършени са претърсвания и изземвания на документи, както в сградата на общината, така и в дома на кмета.

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На място пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски, който се обяви в защита на кмета и обвини държавните институции в политически репресии. По думите на Пеевски полицейското присъствие е "нечувано".

"Не съм забелязал "малкият Ради" да е терорист и то такъв страх от него — жандармерии, полицейски коли. Гледам, че сега са ги обрали, притеснени, че ще дойдем", каза лидерът на ДПС и допълни, че не знае каква е ролята на ДАНС в тези акции, тъй като агенцията няма разследващи правомощия.

Ревански пък бе скрил окованите си ръце под черно яке. Под възгласите на събралите се хора, той се приближи до Пеевски, който го прегърна и целуна по двете страни. Двамата си размениха няколко думи. 

Снимка: БТА

Сред събралите се пред общината възникна напрежение, а минути след като отведоха кмета на Белица, майка му припадна, предаде БНТ. 

 

Самият кмет на Белица направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. "Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега дават зрелище", заяви Ревански.

Снимка: БТА

Пеевски също реагира остро. "Не на диктатора Радев!", заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. "Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме", каза Пеевски.

Снимка: БТА

Акцията в Белица се провежда ден след полицейска операция в община Сунгурларе, при която беше задържан кметът Димитър Гавазов. Там също бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции.

Снимка: БТА

Очаква се официална информация от МВР и прокуратурата, включително за това ще бъдат ли повдигнати обвинения на кмета на Белица. 

Снимка: БТА

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